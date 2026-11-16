Un grande abbraccio collettivo per ringraziare chi, per oltre un decennio, ha guidato la comunità con umiltà e porte sempre aperte.

Domenica scorsa Decimomannu ha salutato don Andrea Lanero, arrivato nel settembre 2015 e pronto a iniziare un nuovo percorso a Capoterra, nella parrocchia della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa di Frutti d’Oro, lasciando il testimone a don Albino Lilliu. In questi undici anni don Andrea ha conquistato i decimesi col suo tratto semplice, diretto e mai giudicante, figlio di una storia personale non scontata: l’adolescenza segnata dalla perdita prematura del padre, gli anni lontani dalla fede tra il liceo artistico e il lavoro nel suo studio grafico, la vocazione scoperta a 27 anni e il sacerdozio raggiunto a 35. Un vissuto che lo ha reso capace di comprendere tutti e di avvicinare alla parrocchia anche chi si sentiva più distante dalla Chiesa. Domenica sera il saluto è iniziato nella chiesa di Sant’Antonio Abate, durante la messa per le vittime della strada, con le parole di stima e affetto della sindaca Monica Cadeddu.

Poi la festa al polo fieristico tra chiacchiere, sorrisi, foto ricordo e la torta con la dedica: «A te che sei stato guida, pastore e compagno di viaggio, il nostro più sincero grazie».

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