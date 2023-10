La comunità rom trova un alloggio ma solo per 2 mesi 

Sarà l’ex sede Anap di via Cagliari ad ospitare temporaneamente la comunità rom oristanese, rimasta senza dimora dopo l’incendio che lo scorso 28 settembre ha reso definitivamente inagibile l’edificio di via Rockefeller. L’Istituto diocesano per il sostentamento del Clero ha concesso al Comune l’utilizzo dello stabile per due mesi. Nelle prossime ore il sindaco Massimiliano Sanna firmerà la delibera di Giunta ma già ieri mattina, negli uffici di piazza Eleonora, i due gruppi familiari hanno firmato l’accettazione della nuova sistemazione.

Nei prossimi giorni dovrebbero lasciare l’area camper di Torregrande, dove sono attualmente ospitati: giusto il tempo necessario all’amministrazione civica di arredare le nove aule dell’Ente di formazione professionale con letti e armadi.

In via Cagliari, a pochi passi dalla Caritas diocesana, si trasferiranno in quattordici: nove adulti e cinque minori, di cui uno disabile. Per i pasti la comunità potrà contare sull’assistenza della mensa della carità, mentre un’associazione di volontariati vigilerà sulla zona.

Il giardino della struttura, invece, di proprietà della Curia, non sarà reso disponibile. Superata l’emergenza, resta da trovare una soluzione definitiva al problema che si trascina da decenni. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA