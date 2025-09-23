«La Comunità riabilitativa non deve chiudere» 

Cresce la preoccupazione a Busachi per l’imminente chiusura della comunità psichiatrica, operativa da anni. Il sindaco lunedì ha inviato una nota alla presidente della Regione Alessandra Todde, all’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, al direttore generale dell’Ares Giuseppe Pintor, al commissario dell’Asl 5 Federico Argiolas e ai consiglieri regionali eletti in provincia, chiedendo un incontro urgente.

La denuncia

«L'Amministrazione comunale è venuta a conoscenza della chiusura dal 31 dicembre della Comunità riabilitativa per malati psichiatrici, in seguito al trasferimento dei posti disponibili per tali strutture, dalla provincia di Oristano ad altro territorio - scrive il sindaco, Giovanni Orrù - Tale chiusura desta preoccupazione: non solo verrà meno un servizio fondamentale per i malati psichiatrici della provincia ma anche per i numerosi risvolti negativi che si avranno in termini occupazionali, infliggendo un ulteriore colpo alle zone interne, con conseguenti fenomeni di spopolamento e impoverimento soprattutto per la carenza di servizi».

Investimenti

Un problema non solo sanitario, non solo sociale ma anche economico. «La nostra Amministrazione ha ceduto in comodato d'uso gratuito per 99 anni il locale dell'ex carcere all’Asl 5 per realizzare la Comunità riabilitativa Imparis, per la quale l’Azienda sanitaria ha investito centinaia di migliaia di euro per i lavori di adeguamento e arredo».

