La comunità kirghisa festeggia la primavera con Chessa e Tocco  

Si respira aria di fratellanza e condivisione, alla festa dell’equinozio di primavera, organizzata in piazza Gramsci dalla comunità kirghisa in Italia. «Un festoso programma di eventi con la partecipazione di artisti folkloristici kirghisi», lo ha definito il console kirghiso, Sultan Barakanov. È stato installato un Boz Uy kirghiso, cioè la yurta e antica dimora del popolo, simbolo di unità, solidarietà e amicizia tra i popoli. Gli ospiti dell'evento hanno potuto degustare i piatti tradizionali kirghisi e conoscere l'artigianato». Kunduz Seidikerimova, che vive in Sardegna dal 2013, parla di ciò che accomuna sardi e kirghisi «Il Kirghizistan e la Sardegna hanno tanti punti in comune: come la pastorizia, che ho saputo che esiste anche qui; o il pane carasau, che usiamo anche in Kirghizistan perché non si guasta mai».

A Kunduz piace il carattere dei sardi: «Avete un buon cuore, mi sono trovata bene in tutte le famiglie in cui sono stata. Abbiamo imparato molte cose da voi. Cosa possono imparare i sardi da noi? I nostri piatti forse, ma penso che i nostri caratteri siano uguali, per quanto riguarda l’ospitalità. Nella nostra tradizione, una casa nomade come questa era sempre aperta a tutti. E l’ho trovato anche qui: i sardi aiutano quando c’è bisogno»

Tra gli ospiti c’erano anche il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco e l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, che hanno posato per una foto ricordo: «Ci sono circa duemila kirghisi in Sardegna, la maggior parte qui a Cagliari e provincia. Sono qui per stare vicino a tante persone che danno un servizio alla nostra regione».

Chessa parla quindi delle possibilità commerciali: «Ci sono accordi tra imprenditori sardi e kirghisi: stanno investendo sulla formazione e su altre iniziative tra privati. Dopo quello per Dubai, sarebbe bello anche trovare una soluzione per avvicinare il Kirghizistan alla Sardegna con dei voli diretti. Sono circa 6 ore e mezza di volo, ma ci sono le condizioni tecnologiche per farlo. L’accessibilità è un fatto culturale, non solo economico. Vogliamo andare oltre il mare, per andare a trovare grandi nazioni come questa».