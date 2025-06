La comunità festeggia il suo amato patrono  

Desulo è pronto a festeggiare il patrono sant’Antonio abate, da oggi fino a domenica. Gli eventi sono promossi dall’associazione Sant’Antonio in collaborazione con Comune, parrocchia e prioresse. Si uniscono Consorzio Bim Flumendosa e attività commerciali. Oggi, nella piazza che prende il nome del Santo, i giochi gonfiabili per i più piccoli (ore 17). Domani il clou della festa, con la cena sociale (ore 20 - piazza Sant’Antonio) e lo spettacolo musicale con Dj Norman. Domenica, alle 11, la presentazione del libro “Un patto per il piatto” alla presenza dei priori del Piatto di sant’Antonio in arrivo da Assisi per la festa. Alle 18 l’insediamento delle nuove prioresse, la processione e la messa celebrata dal parroco don Marco Floris e animata dal coro parrocchiale. Si chiuderà dalle 22,00 con lo spettacolo musicale “Feminas” (piazza fronte Comune). «Per me che da tempo vino a Cagliari con radici salde nel paese è un onore doppio poter essere priore. Un percorso che vivo con orgoglio e sentimento di profonda gratitudine a volontari, famiglia e comunità», dice Tonio Chessa. (g. i. o.)

