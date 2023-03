La comunità ebraica si riprende Castello: nella sede di Chenàbura celebrato il Purim 

C’è una comunità che, lentamente, si sta ricreando nel cuore di Cagliari, in quella che un tempo era la sua casa. La comunità ebraica sta cominciando, infatti, a ripopolare il vecchio quartiere di Castello, dove, prima della cacciata dei re cattolici di Spagna, qui viveva e aveva le sue tracce identitarie. Tradizione che, in qualche modo, si sta recuperando grazie all’associazione Chenàbura - Sardos pro Israele, che si propone di promuovere la conoscenza sulla realtà politica, economica, culturale e scientifica di Israele e di favorire l’amicizia tra la Sardegna e lo Stato ebraico. Come? Con momenti di incontro e scambio. Come quello avvenuto domenica, proprio nella sede di via Lamarmora, per celebrare una delle feste più sentite nella religione ebraica: il Purim.

Si tratta di una giornata importante, perché segna il ricordo della prima diaspora ebraica e della salvezza di questo popolo durante il regno persiano di Assuero e di sua moglie Ester, che liberò gli ebrei da una fine tragica. Il giorno del massacro, il 14 di Adar secondo il calendario ebraico, era stato estratto a sorte e da quel momento si cominciò a festeggiare Purim, la cui traduzione è proprio quella di sorti, proprio perché il racconto di questo evento mette l’accento su come le sorti delle persone possano cambiare di continuo e in modo inatteso. Quest’anno si celebra il 7 marzo.

«Abbiamo deciso di anticipare i tempi», racconta Mario Carboni, presidente dell’associazione. «Volevamo dare la possibilità alle persone di partecipare, al di là degli impegni settimanali». Perché lo scopo del Purim è proprio questo: far festa, al di là dei problemi, insieme ad affetti e amici. Ed è in questo contesto che si inserisce questa celebrazione, aperta alla cittadinanza, come un modo per eliminare le barriere culturali che un tempo, invece, esistevano.

