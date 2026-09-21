La comunità dei pescatori ha onorato il suo protettore 

Ad Assemini si è conclusa la tradizionale festa di Sant’Andrea, molto partecipata sia dalla cittadinanza che da un pubblico più ampio. Un appuntamento molto atteso che si lega direttamente alla comunità di pescatori originaria del paese, per cui la chiesetta allora campestre, oggi cittadina, è stata per generazioni un punto di riferimento per gli instancabili lavoratori delle acque della laguna di Santa Gilla. Le celebrazioni religiose nel tempio del XVII secolo dedicato al santo pescatore infatti, sono accompagnate da grande devozione e animate dai gruppi folk, dalla banda musicale e dai cavalieri fino all’ultima messa con fiaccolata che ha riportato il simulacro nella chiesa della Beata Vergine del Carmine ieri sera. «È una festa di fede, tradizione e comunità. Ci impegniamo tanto ogni anno e i numeri ci danno sempre grande soddisfazione», dice Candido Mameli, presidente dell’Associazione Sant’Andrea che cura l’organizzazione. Il programma civile è stato, anch’esso, ricco di eventi culminati con il concerto dei “Gemelli Diversi” e di Lavinia Viscuso e Madman. Il momento più atteso però è stato sempre la Sagra del pesce, la 38esima quest’anno: la festa della comunità e di chi si unisce a lei, preceduta dalla benedizione dei pesci, ben quattro quintali. Sergio Nuvoli, assessore alla cultura: «L’amministrazione è sempre stata vicina agli organizzatori, e continuerà ad esserlo».

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