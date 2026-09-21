SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Assemini.
22 settembre 2026 alle 00:33

La comunità dei pescatori ha onorato il suo protettore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ad Assemini si è conclusa la tradizionale festa di Sant’Andrea, molto partecipata sia dalla cittadinanza che da un pubblico più ampio. Un appuntamento molto atteso che si lega direttamente alla comunità di pescatori originaria del paese, per cui la chiesetta allora campestre, oggi cittadina, è stata per generazioni un punto di riferimento per gli instancabili lavoratori delle acque della laguna di Santa Gilla. Le celebrazioni religiose nel tempio del XVII secolo dedicato al santo pescatore infatti, sono accompagnate da grande devozione e animate dai gruppi folk, dalla banda musicale e dai cavalieri fino all’ultima messa con fiaccolata che ha riportato il simulacro nella chiesa della Beata Vergine del Carmine ieri sera. «È una festa di fede, tradizione e comunità. Ci impegniamo tanto ogni anno e i numeri ci danno sempre grande soddisfazione», dice Candido Mameli, presidente dell’Associazione Sant’Andrea che cura l’organizzazione. Il programma civile è stato, anch’esso, ricco di eventi culminati con il concerto dei “Gemelli Diversi” e di Lavinia Viscuso e Madman. Il momento più atteso però è stato sempre la Sagra del pesce, la 38esima quest’anno: la festa della comunità e di chi si unisce a lei, preceduta dalla benedizione dei pesci, ben quattro quintali. Sergio Nuvoli, assessore alla cultura: «L’amministrazione è sempre stata vicina agli organizzatori, e continuerà ad esserlo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Bullizzato per il papà africano, l’inferno di mio figlio nelle chat»

La denuncia della madre di un 15enne del Cagliaritano: «Agli altri genitori dico: controllate il telefono dei ragazzi» 
Ivan Murgana
L’intervista

«Rafforzare l’Europa Sull’Ucraina Pd e 5S trovino un accordo»

Gentiloni: difesa comune e assetto federale  per rendere l’Ue una vera potenza mondiale 
Giuseppe Meloni
Il processo

Il muro di omertà abbattuto dal padre coraggio

Il racconto in aula delle “indagini private” svolte dai familiari del giovane di Ilbono 
Francesco Pinna
Università

Morandi in testa, domani si rivota

Chessa incassa 200 preferenze, Uzzau 185 e Pintore soltanto 36 
Emanuele Floris
Dopo Pontida

Salvini: «Al congresso mi aspetto altre candidature»

E dagli Usa Tajani si scusa per le sue frasi sulle donne: mai voluto offenderle 