La comunità degli anziani non decolla 

La comunità integrata per anziani si conferma comunità dei ritardi, ammantata pure da una patina di mistero. Non è ancora avvenuta la firma del contratto d'appalto che il Comune, sei mesi fa, ha aggiudicato in via definitiva. Riguarda la gestione del centro da allestire nel grande edificio di via Dante, ex scuola media e poi professionale, che tre anni fa è stato sottoposto a un'importante ristrutturazione dopo anni di abbandono.

L’interrogazione

A porre l'accento sulle vicende recenti è un'interrogazione della consigliera Daniela Garau la quale avanza alcuni quesiti: chiede cosa impedisca a sei mesi di distanza di stipulare il contratto, l'esistenza di eventuali criticità, la data di avvio del servizio che prevede un canone a favore del Comune di 30 mila euro l'anno e quali misure sono state attivate per tutelare l'immobile durante il passaggio di consegne. L'apertura di questa comunità integrata per anziani (in una città che dal 2016 non ha più un ospizio, ma solo piccole strutture private) ricalca la trama di un'odissea. Poco meno di dieci anni fa il Comune aveva ottenuto un finanziamento di un milione per consentire che l'ex scuola di via Dante diventasse comunità per anziani e per giovani migranti. Sono seguiti, nell'ordine: la modifica delle finalità che ha permesso di riservare tutto l'edificio a comunità per anziani, i tempi dilatati per il collaudo (col rischio che l'edificio venisse “precettato” dalla Prefettura per ospitare migranti), l'attesa per le valutazioni di un'equipe di esperti sulla tipologia di servizi da garantire, i posti letto, le attività.

L’attesa

Poi alla fine la gara è stata indetta ma, esattamente un anno fa, anche sospesa con allungamento dei termini e modifica del capitolato quando si scoprì (aspetto rimasto sempre abbastanza vago) che la gestione riguardava pure il seminterrato tuttavia non interessato dagli interventi edili.

L'uscita dal tunnel lo scorso aprile con l'aggiudicazione, tant'è che sia all'azienda sia al Comune sono iniziate a giungere richieste di assunzione. «Invece inerzia e burocrazia - afferma la consigliera - stanno determinando uno stallo incomprensibile: di fatto le porte rimangono sbarrate, l'avvio del servizio resta paralizzato». L'intera partita, fa sapere l'assessore alle Politiche sociali Irina Piras, «è in mano all'ufficio appalti, la procedura è a buon punto e ci sono rassicurazioni che entro fine mese il contratto verrà stipulato».

RIPRODUZIONE RISERVATA