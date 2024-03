La comunità cresce attorno al cibo  

Il cibo come protagonista di un progetto per la crescita della comunità a 360 gradi. È questo il senso del “Piano del cibo” promosso dalla Città Metropolitana di Cagliari e presentato ieri nella Sala Polifunzionale del Parco di Monte Claro, alla presenza dei rappresentanti di amministrazioni comunali, enti, aziende e associazioni del territorio.

Trenta progetti

Il Piano prevede l’attuazione di 30 progetti, tra cui la realizzazione di orti urbani in aree della Città Metropolitana da riqualificare con il progetto “Ortiamo”, laboratori di cucina tradizionale sarda nelle scuole primarie con “Nonni in pasta” e il campo estivo per bambini “Food Summer Camp”, sul tema del cibo e dell’attività fisica. Con il progetto “Moving Veg Corner” la Città Metropolitana creerà dei corner di frutta e verdura nelle spiagge o nei parchi per incentivare il consumo di cibi salutari. Allo stesso scopo contribuirà la campagna permanente “Be Birdi”, mentre in collaborazione con altri enti del territorio verrà costituito un “Tavolo tecnico di lavoro sul tema dell’antispreco”.

L’Hub logistico solidale

«Fiore all’occhiello di questo Piano è l’Hub logistico solidale, unico progetto già oggetto di finanziamenti dal Centro regionale di programmazione», ha evidenziato il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca. «Vogliamo mettere in comunicazione l’aspetto dell’eccedenza di produzione alimentare con la filiera della carità».

L’hub sarà infatti un luogo dove i produttori potranno far confluire le merci in eccesso e le associazioni caritatevoli potranno ritirarle. Prevista, inoltre, la creazione di una “Cittadella del cibo”, con la riorganizzazione funzionale dei mercati civici affinché diventino luoghi non solo commerciali ma anche educativi e di inclusione. L’attenzione è rivolta poi al settore turistico, con la “Promozione dei prodotti locali nel turismo crocieristico”».

Cibo sano e di qualità

«Il Piano del Cibo ci darà la possibilità di far riscoprire i nostri prodotti e i sapori locali», ha spiegato il sindaco metropolitano Paolo Truzzu. «Vogliamo creare le condizioni perché tutti possano avere accesso a un cibo sano e di qualità, e creare sistemi virtuosi che permettano di far crescere il territorio».

Il Piano è stato elaborato partendo dall’ascolto dei bisogni emersi durante le consultazioni pubbliche con i soggetti coinvolti. «È importante che su questo tema ci sia coesione, e che si capisca che soltanto lavorando insieme si possano ottenere risultati importanti», ha sottolineato il direttore generale della Città Metropolitana Stefano Mameli.

