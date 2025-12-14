La comunità celebra i suoi Vigneti eroici 

Profumi intensi, calici alzati e mani esperte all’opera: così si è aperta nei giorni scorsi la prima edizione della “Degustazione eroica”, un viaggio nel cuore delle produzioni dei Vigneti eroici di Meana Sardo, paesaggio rurale che il ministero dell’Agricoltura ha riconosciuto come patrimonio storico.

Una giornata esemplare di promozione del territorio, sostenuta dall’Associazione dei Vigneti eroici, in cui sei chef hanno trasformato i prodotti locali in esperienze sensoriali, ciascuna abbinata a cinque vini del territorio più uno ospite proveniente dalla Valtellina, mentre sommelier e produttori hanno guidato il pubblico in un racconto vivo di tradizioni e sapori.

In sala, l’apprezzamento del numeroso pubblico ottimamente assistito dai ragazzi dell’istituto alberghiero di Desulo.

Nel finale la presentazione del documentario “Vigneti eroici-Meana Sardo” che, attraverso un viaggio visivo tra le strade, le campagne, le alture e i volti di Meana, racconta l’anima del paese. Grande successo infine per il “civalgeddu gourmet”, la versione creativa del tipico pane fritto meanese, tassello di una giornata che ha portato molto entusiasmo.

