La comunità alloggio chiude le porte 

Ha chiuso i battenti una settima fa la comunità alloggio di Ardauli. I gestori non riuscivano più ad andare avanti: le entrate non coprivano le spese e da mesi i dipendenti della coop erano senza stipendio. Prima dello stop però per tutti gli anziani è stata trovata una sistemazione. Una storia che ha scosso il paese e nei giorni scorsi, su sollecito della minoranza, si è svolto un Consiglio straordinario. E in questa occasione c’è stata anche la spiegazione tecnica di quanto accaduto e di quello che riserva il futuro.

Entro settembre l’Amministrazione guidata da Tina Fadda spera di pubblicare il nuovo bando per affidarla in gestione. Ad occuparsene nel corso dell’ultimo anno è stato il professionista Massimiliano Carcangiu. «È esperto della materia e soprattutto delle concessioni di casa alloggio», ha chiarito la sindaca.

La relazione

Per la comunità alloggio i problemi sono legati all’insostenibilità finanziaria di una gestione basata solo su un nucleo residenziale da 8 posti. «Per coprire i soli costi di gestione e del personale sarebbe necessaria una retta mensile superiore ai 3.000 euro, una soglia eccessivamente gravosa. È stata successivamente valutata anche l’ipotesi di attivare contestualmente un centro diurno da 10 posti ma non risolverebbe le criticità di fondo. Un’alternativa più percorribile è quella di prevedere una concessione che includa sia l’attuale nucleo da 8 posti che l’ampliamento con ulteriori 8», ha chiarito Carcangiu. Un ampliamento già finanziato con la nuova programmazione territoriale l’ampliamento. «Questa soluzione – ha aggiunto Carcangiu - presenta comunque alcune criticità, in quanto richiederebbe rette mensili comprese tra i 2.000 e i 2.300 euro. Alla luce di tali valutazioni, si è ritenuto opportuno sospendere temporaneamente l’iter per l’avvio della gara».

Nuovo bando

Ora però si procederà con il bando, prevedendo in una prima fase l’attivazione del solo nucleo da 8 posti, con la possibilità di integrare con altri 8. «Tale percorso presenta comunque rischi significativi, tra cui il pericolo che la gara possa andare deserta», ha precisato il tecnico. Il capogruppo della minoranza, Roberto Putzolu, con la cui amministrazione è stata inaugurata la comunità alloggio, ha chiarito che già allora si sapeva che 8 posti erano troppo pochi, ma ha accusato la nuova Giunta di ritardi accumulati per l’ampliamento.

