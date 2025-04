La compagnia: «Tempesta in un bicchiere d’acqua» 

«È una tempesta in un bicchiere d’acqua». La reazione di Aeroitalia alle bacchettate dell’assessora ai Trasporti Barbara Manca non arrivano a destinazione. Gaetano Intrieri, ceo della compagnia aerea che vola da e per Cagliari in continuità territoriale, mostra stupore per l’attacco sferrato dalla Regione.

A Pasqua i voli da Roma e Milano saranno garantiti? «Certo, i sardi sono sempre coperti». Ma i voli sono stati ridotti: «Abbiamo tolto due frequenze solo su Roma perché erano troppi e avevamo un riempimento che non superava neppure il 60 per cento, malgrado non ci sia neppure il numero passeggeri dell’anno scorso». In ogni caso, la riduzione dei voli sarebbe stata comunicata dalla compagnia: «Come sempre». Intrieri sa come rispondere se arriveranno sanzioni, anche simboliche: «Rispondemo al Tar, non abbiamo capito minimamente di cosa stiamo parlando». In Sardegna – informa – la presenza di Aeroitalia si manifesta con «cinque aerei su Cagliari e due su Olbia». «Non abbiamo idea» sul fatto che le polemiche si concentrino su Roma.

Quindi il futuro. A chi gli domanda se Aeroitalia teme che la Regione voglia affidarsi a un altro vettore, risponde: «Non sappiamo come potrebbe fare», conclude Intrieri. «Fino a ottobre voliamo noi, poi vedremo che cosa accadrà».

RIPRODUZIONE RISERVATA