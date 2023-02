La Compagnia fuori dal porto dopo 50 anni 

Di recente i guai della Compagnia si sono tramutati in disservizi, con i mezzi che non hanno potuto scaricare i semirimorchi da un traghetto approdato in banchina. «C’è stato - conferma Deiana - un mancato servizio su una nave di linea». Tuttavia le speranze per la Compagnia di poter tornare in campo non sono tramontate. È lo stesso Deiana a dirlo: «Non appena la Compagnia avrà i requisiti in ordine potrà ripresentare l’istanza per operare in area portuale e saremo ben lieti di rilasciare di nuovo il nulla osta». Dal canto suo Air Ocean Cargo è già operativa nella movimentazione in sbarco e imbarco, compresa quella di manufatti speciali realizzati all’Intermare, e nella gestione di approdi di linea del cui appalto è titolare la Grimaldi.

«La società Compagnia di porto non aveva più i requisiti per poter operare all’interno dell’area portuale». A spiegarlo è direttamente Massimo Deiana, 62 anni, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna in cui lo scalo di Arbatax è confluito a settembre 2021. Negli ultimi tempi erano emerse una serie di criticità che hanno acceso la spia all’interno dell’Authority. «Le difficoltà hanno portato situazioni di crisi non banali. A quel punto abbiamo chiesto conto delle irregolarità alla stessa Compagnia che si è adoperata per rientrare nei parametri necessari. Alcune criticità sono state risolte, altre no».

La società Compagnia porto di Arbatax non aveva più i requisiti per operare all’interno dello scalo. La società, che ha ereditato il bagaglio storico della Compagnia portuale, fondata oltre mezzo secolo fa e che prestava servizio ai tempi dei mercantili della Cartiera, è stata esclusa dall’albo dei concessionari dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. In porto è appena iniziata la terza settimana di lavoro dell’Air Ocean Cargo, consolidata realtà nel campo della logistica su scala internazionale. Fondata nel 2000, ha la sede principale a Milano con ramificazioni a Shanghai e Hong Kong. Ad Arbatax vuole sfruttare le potenzialità dello scalo, grazie all’esperienza logistica intrinseca alla propria attività consolidata nel tempo e grazie alla professionalità maturata in ambito portuale dagli operatori che sul posto si occupano della gestione delle attività legale alla licenza portuale.

Il presidente

Di recente i guai della Compagnia si sono tramutati in disservizi, con i mezzi che non hanno potuto scaricare i semirimorchi da un traghetto approdato in banchina. «C’è stato - conferma Deiana - un mancato servizio su una nave di linea». Tuttavia le speranze per la Compagnia di poter tornare in campo non sono tramontate. È lo stesso Deiana a dirlo: «Non appena la Compagnia avrà i requisiti in ordine potrà ripresentare l’istanza per operare in area portuale e saremo ben lieti di rilasciare di nuovo il nulla osta». Dal canto suo Air Ocean Cargo è già operativa nella movimentazione in sbarco e imbarco, compresa quella di manufatti speciali realizzati all’Intermare, e nella gestione di approdi di linea del cui appalto è titolare la Grimaldi.

La novità

Intanto al porto sono arrivati mezzi e operai per un primo lotto di lavori. Non succedeva da anni. Almeno sulla banchina di riva dove il traffico è rimasto interdetto per otto anni, nel rispetto di un’ordinanza emessa nel 2014 dal Circomare di Arbatax per cedimenti strutturali. Le imprese Sarda Lavori e Turismar hanno appena inaugurato il cantiere per lo sventramento del molo. Per ragioni logistiche i vecchi solai con cui era stata costruita la stessa banchina verranno asportati a blocchi interi. La durata dell’intervento, un affare da 660 mila euro commissionato dall’Authority, è stimata in tre mesi e dunque se il cronoprogramma verrà rispettato la prossima estate lo scalo avrà una banchina tirata a lucido. Ne potranno beneficiare tutti gli operatori marittimi, a cominciare da quelli che gravitano nel settore delle escursioni turistiche alla continua ricerca di spazi confortevoli e adeguati all’ormeggio dei natanti.

© Riproduzione riservata