La Compagnia di Gesù  e la sua storia in Sardegna 

«Fu per merito loro se i bambini sardi poterono andare a scuola gratuitamente. Prima dell’arrivo dei Gesuiti l’istruzione era a pagamento e pochi potevano permettersela». Tra i meriti maggiori della Compagnia di Gesù, giunta nell’isola nel 1559, ci fu proprio questo, secondo Giulio Parnofiello, rettore della chiesa di San Michele di Cagliari: consentire a un altissimo numero di giovani di frequentare la scuola. Una storia di formazione lunga oltre quattro secoli che domani, nella basilica di San Saturnino, alle 18, sarà al centro della lectio di Parnofiello, superiore della Compagnia ad maiorem Dei gloriam di Cagliari e docente della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna.

Intitolato “La lunga durata della Compagnia di Gesù in Sardegna: luoghi e personaggi“, l’incontro è il secondo della quinta stagione dei Dialoghi di archeologia architettura arte e paesaggio organizzati dai Musei Nazionali di Cagliari e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.

L’avvio

Le vicende sarde dei Gesuiti iniziano con la fondazione del Collegio di San Giuseppe di Sassari nel 1562, proseguono con il collegio di Cagliari due anni dopo, e poi quelli di Iglesias, Alghero, Bosa, Ozieri, Bonorva, e le residenze di Nuoro e Nurri. Nel 1773, anno della soppressione della Compagnia, erano tredici le sedi sarde. L’impegno educativo si sviluppa a tal punto che, nel 1630, i collegi, nel loro insieme, contano 2500 studenti circa. Un numero che sancisce la nascita della classe studentesca sarda e che riempirà le università di Sassari e di Cagliari: la prima iniziò le attività nel 1562 come Studio Generale affidato alla Compagnia di Gesù; l’altra fu ufficialmente fondata nel 1607. «Una presenza dinamica non soltanto nell’isola, ma anche all’estero» commenta Parnofiello: sono oltre un centinaio i missionari gesuiti sardi che svolsero il loro ministero tra il 1615 e il 1767 nelle province gesuitiche delle colonie spagnole, da quelle dell’America centrale e meridionale a quella delle Filippine.

A Cagliari, i primi Gesuiti giunsero nel 1564 e, nel quartiere Castello, dentro le mura della città, occuparono un vasto complesso tra le vie Santa Croce e Corte d’Appello. Su iniziativa dell’arcivescovo Antonio Parragues de Castillejo, si insediarono nella zona che un tempo ospitava la sinagoga della comunità ebraica locale e fondarono il Collegio dei Gesuiti.

Luoghi

Il sito comprende tre luoghi: il Noviziato dei Gesuiti, che corrisponde all’ex Ospedale Militare, o Dipartimento Militare di Medicina Legale; la chiesa dei Gesuiti o San Michele dei Gesuiti; il Teatro dell’Arco. Quest’ultimo è stato recentemente affidato dal Demanio statale ai Musei Nazionali di Cagliari che lo hanno restaurato e restituito alla città.

La Compagnia di Gesù fu fondamentale nel consolidare l’istruzione e la cultura in Sardegna, non solo contribuendo a cambiare i destini personali di numerosi sardi, ma, attraverso la creazione di istituzioni longeve, le sorti economiche e sociali dell’intera isola.

