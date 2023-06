La Compagnia dei ragazzini a “Casa Saddi”, lo spettacolo su Arlecchino tratto da Rodari 

Appuntamento con la Compagnia dei Ragazzini, diretta da Monica Zuncheddu in collaborazione con il Crogiuolo, che oggi alle 19.30 va in scena a Casa Saddi con “Gli esami di Arlecchino” di Gianni Rodari.

L’amore per l’autore risale agli albori, quando 19 anni fa la Compagnia nasce e porta in scena il suo primo spettacolo “Il vestito dell’imperatore”. «La letteratura di Rodari è da sempre una grande risorsa per tutti, adulti e bambini – spiega la regista -, ma diventa centrale il ruolo che svolge nella crescita e nell’apprendimento da parte dei bambini, fornendo loro, con leggerezza, importanti stimoli attraverso tematiche sempre attuali».

RIPRODUZIONE RISERVATA