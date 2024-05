La compagnia cerca nuovi barracelli 

Una finestra di dieci giorni per implementare il corpo della compagnia barracellare. Gli aspiranti barracelli potranno fare domanda dal 20 al 30 maggio attraverso l’ultimo bando di arruolamento. Al momento la compagnia, guidata dal comandante Daniele Battaglia, è composta da undici agenti. Altri sei, fra i quali due donne, dovrebbero entrare in servizio in estate. «L’obiettivo - ha sottolineato Battaglia - è arrivare alla fine del 2024 con una ventina di uomini”. Per il sindaco Salvatore Piu «la compagnia rappresenta una sentinella importante nel controllo del territorio, in particolare per quanto riguarda la lotta ai cafoni che abbandonano i rifiuti. Saranno inoltre fondamentali nei vari servizi di protezione civile». Proprio quest’ultima attività «risulta di importanza strategica per i residenti e per i turisti dal momento che il territorio durante la stagione estiva è a elevato rischio di incendi boschivi». (g. a.)

