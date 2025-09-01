La compagnia Batisfera trionfa a Edimburgo Due EFFTA Award per gli artisti cagliaritani 

La compagnia teatrale cagliaritana Batisfera si conferma tra le realtà italiane più apprezzate sulla scena internazionale, dopo l’esperienza vissuta al Fringe Festival di Edimburgo 2025, il più grande evento teatrale al mondo. I due spettacoli presentati, “La grande guerra degli Orsetti Gommosi” e “Tale of a Potato”, hanno conquistato critica, pubblico e giurie, ottenendo entrambi un prestigioso EFFTA Award e registrando sold out ogni giorno.

“La grande guerra degli Orsetti Gommosi”, già acclamatissimo al festival d’oltremanica nel 2024, è stato inoltre candidato per l’Intercultural Connection Award, entrando nella short list delle migliori produzioni in cartellone, un riconoscimento che conferma la forza innovativa e il respiro internazionale del lavoro firmato da Angelo Trofa, con Valentina Fadda e Leonardo Tomasi in scena.

Grande successo anche per il nuovo lavoro “Tale of a Potato”, che ha debuttato proprio al Fringe e che il prossimo 13 settembre sarà presentato in prima nazionale a Cagliari, all’interno del Lucido Festival 2025, negli spazi del THotel.

Dice Angelo Trofa, regista e drammaturgo della compagnia: «Siamo tornati al Fringe per cercare conferme e per vivere ancora l’atmosfera unica che si respira a Edimburgo ad agosto». Valentina Fadda, interprete e anima creativa della compagnia: «Abbiamo fatto una grande scommessa: far debuttare un nuovo lavoro. La risposta è stata speciale».

