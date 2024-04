La compagnia barracellare cerca volontari per l’anticendio 

«Abbiamo bisogno di volontari per portare avanti il programma, partendo dal servizio estivo dell’antincendio». All’appello dei giorni scorsi del capitano della compagnia barracellare di Sanluri, Salvatore Pau, la prima risposta è arrivata dal Comune con con l’avvio della campagna di reclutamento di barracelli.

Gli interessati a ricoprire questa figura e impegnarsi nella vigilanza delle campagne, in attività di prevenzione, in quelle antincendio e protezione civile possono inoltrare domanda al Comune con la pesta elettronica certificata o personalmente all’ufficio protocollo, entro il 30 aprile. I richiedenti, una volta verificato il possesso dei requisiti, riceveranno dal Prefetto la nomina di agenti di pubblica sicurezza e presteranno giuramento in consiglio comunale, davanti al sindaco.

Fra i requisiti richiesti c’è l’obbligo della residenza nel Comune di Sanluri da almeno cinque anni, essere maggiorenni, aver frequentato la scuola dell’obbligo, l’idoneità fisica all’incarico, la patente di guida di categoria non inferiore alla B. Importante anche assicurare la disponibilità di tempo per almeno 50 turni annuali. Tutti i dettagli del bando e il modulo di domanda per entrare a far parte della compagnia barracellare possono essere visionati nel sito istituzionale dell’ente. (s. r.)

