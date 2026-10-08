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Maracalagonis.
09 ottobre 2026 alle 00:52

La Compagnia barracellare cerca aspiranti agenti 

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Un bando per l’arruolamento di nuovi barracelli. Il Comune di Maracalagonis punta a rafforzare l’organico della compagnia territoriale con l’obiettivo di estendere i servizi di vigilanza anche sul litorale con l’istituzione di un presidio a Torre delle Stelle e nelle altre località turistiche di Baccu Mandara, Geremeas, Su Reu e nei villaggi sulla vecchia Orientale sarda. Con sedi attive sia nel periodo invernale che in quello turistico. Proprio per questo il Comune farà un nuovo bando per aspiranti barracelli. Preventivata una spesa di 30mila euro. Nei giorni scorsi la Compagnia barracellare di Maracalagonis, guidata dal capitano Roberto Schirru, è stata rafforzata con l’ingresso di un nuovo barracello, Matteo Platino, che ha già preso servizio. La Compagnia barracellare opera su un territorio molto vasto con aziende agricole, villaggi turistici, e tantissime case sparse. Per i barracelli il compito non solo di garantire la sicurezza nel territorio, ma anche di cercare di porre freno al fenomeno delle discariche abusive. Una gran parte dell’attività, tuttavia, è incentrata sugli interventi contro gli incendi, che non sono mancati neppure nell’ultima estate.( ant.ser. )

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