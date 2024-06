La compagnia barracellare avrà cinque nuovi agenti 

Mini rivoluzione all’interno della compagnia barracellare di Muravera tra dimissioni e immissione di nuovi agenti. Dei 17 componenti che diedero vita alla compagnia, infatti, ne sono rimasti soltanto sette. Altri dieci sono subentrati lo scorso anno ma solo in quattro non hanno dato le dimissioni per un totale di undici barracelli operativi. La compagnia è dunque formata da Daniele Battaglia (comandante), Daniele Lussu, Daniele Marcia, Claudio Marongiu, Pinuccio Pani, Giuseppe Simula, Luigi Zedda, Giuseppe Casta, Filippo Farci, Massimiliano Melis e Simone Tronci.

Altri cinque, come messo in evidenza nella delibera della Giunta comunale di Muravera, dovrebbero entrare a far parte della compagnia entro l’estate. Sono Christian Zoncheddu (già segretario), Barbara Lucia Codonesu, Diego Locci, Tommaso Sanna e Stefania Murgioni. Anche due donne, insomma, per rilanciare una compagnia barracellare che - da quando è stata istituita nel 2017 - ha vissuto momenti travagliati e ha più volte rischiato lo scioglimento. Sono in previsione, inoltre, ulteriori bandi per l’arruolamento. «L’obiettivo - ha sottolineato il comandante Battaglia - è arrivare alla fine del 2024 con una ventina di uomini». Per il sindaco di Muravera Salvatore Piu, «la compagnia rappresenta una sentinella importante nel controllo del territorio, in particolare per quanto riguarda la lotta ai cafoni che abbandonano i rifiuti».

