La compagnia barracellare accoglie Francesca Lampis 

Per la prima volta nella storia della compagnia dei barracelli di Sanluri entra una donna. Si chiama Francesca Lampis e assieme al collega, Roberto Carta, da qualche giorno rinforzano la squadra dei volontari composta da 30 agenti, il più giovane ha 23 anni, il più anziano 76, giorno dopo giorno impegnati nella salvaguardia delle campagne e non solo. Da tempo Lampis pensava di presentare la sua candidatura seguendo le orme del nonno Francesco che per tanti anni fu capitano della compagnia.

Il destino ha voluto che proprio il nonno, 96 anni, a poche ore dalla nomina è spirato serenamente, la nipote non ha fatto in tempo a dare dare la buona notizia. «Dedico a lui questo incarico – ha raccontato commossa - sono stati i suoi racconti quando ero bambina a farmi desiderare di diventare donna barracello». Carta, originario di Samassi ma sanlurese d’adozione, è stato sempre attivo nel campo del volontariato e della prevenzione. Alla presenza al sindaco Alberto Urpi, al comandante della Polizia locale Roberto Gallus e del comandante della Compagnia, Salvatore Pau. i due si sono sottoposti alla formula del giuramento e hanno ricevuto il decreto di nomina.

«I barracelli – dice Urpi – sono la nostra protezione civile, la loro collaborazione è fondamentale nella lotta agli incendi, alla salvaguardia delle campagne e al servizio di vigilanza che compiono in tante occasioni in collaborazione con la Polizia locale». (s. r.)

