VaiOnline
Olbia
01 dicembre 2025 alle 00:28

«La compagna di Del Grande era nell’Isola»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Rossella Piras non era nella Penisola quando Elia Del Grande si è allontanato dalla Casa di Lavoro Castelfranco Emilia, nel Modenese. La circostanza sta emergendo dalle indagini delle Procure di Modena e di Varese sulla fuga dell’uomo condannato per avere ucciso i genitori e un fratello nel 1998. Rossella Piras, 57 anni, di Olbia, compagna di Del Grande, alla fine di ottobre era in Gallura. La donna, difesa dall’avvocata Nicoletta Mani, è stata iscritta nel registro degli indagati con la contestazione di aver favorito la violazione della misura di sicurezza (obbligo di permanenza nella Casa di Lavoro), aiutando Del Grande a scappare. Ma gli elementi emersi la settimana scorsa stanno alleggerendo le contestazioni a carico della imprenditrice olbiese. Nel frattempo Del Grande (rintracciato e fermato dai Carabinieri il 12 novembre) è stato trasferito in una Casa di Lavoro del Piemonte.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Molti sold out, pochi voli rimasti: «Tornare nell’Isola sarà difficile»

Il 20 e 21 dicembre aerei pieni, poi posti solo al mattino 
Sara Marci
Incidente

La tragica conta delle vittime sulla strada dimenticata

Il sindaco Seoni: «Nuoro ci dia i soldi per la sicurezza» 
Roberto Secci
Floris (FdI) a Bartolazzi: «Quale futuro per il centro SuperHando di Settimo San Pietro?»

«I minori autistici senza assistenza»

In Sardegna nessuna struttura per i malati, l’appello delle famiglie 
La storia

La famiglia del bosco nella nuova casa

Natahan trasloca e aspetta moglie e figli nel cottage offerto da un imprenditore 
Il giallo

«I miei genitori in un lago di sangue»

Marito e moglie di 74 e 68 anni uccisi a coltellate in casa, il figlio dà l’allarme 