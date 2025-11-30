«La compagna di Del Grande era nell’Isola»  

Rossella Piras non era nella Penisola quando Elia Del Grande si è allontanato dalla Casa di Lavoro Castelfranco Emilia, nel Modenese. La circostanza sta emergendo dalle indagini delle Procure di Modena e di Varese sulla fuga dell’uomo condannato per avere ucciso i genitori e un fratello nel 1998. Rossella Piras, 57 anni, di Olbia, compagna di Del Grande, alla fine di ottobre era in Gallura. La donna, difesa dall’avvocata Nicoletta Mani, è stata iscritta nel registro degli indagati con la contestazione di aver favorito la violazione della misura di sicurezza (obbligo di permanenza nella Casa di Lavoro), aiutando Del Grande a scappare. Ma gli elementi emersi la settimana scorsa stanno alleggerendo le contestazioni a carico della imprenditrice olbiese. Nel frattempo Del Grande (rintracciato e fermato dai Carabinieri il 12 novembre) è stato trasferito in una Casa di Lavoro del Piemonte.

RIPRODUZIONE RISERVATA