La compagna di Bozzoli: «Eravamo in vacanza» 

Brescia. Tutta la verità non la dirà mai. E anzi «le bugie» e «i non ricordo» saranno sempre la strada più facile da percorrere. Ne sono certi gli inquirenti che per ore hanno ascoltato Antonella Colossi, la compagna 42enne del latitante Giacomo Bozzoli, in fuga dal carcere a vita da solo dopo che la donna e il figlio sono tornati a Brescia. «Era una vacanza, non una fuga» ha fatto mettere a verbale. Però Giacomo Bozzoli per la «vacanza» aveva lasciato a casa il suo cellulare, l’ultimo numero che usava a livello personale e che i carabinieri hanno sequestrato nella villa di Soiano del Garda (Brescia). La compagna del 39enne non è indagata e non è indagabile per favoreggiamento (in virtù dell’articolo 384 del codice penale). E la donna starebbe sfruttando al massimo la sua posizione, quindi non ha tradito il compagno in fuga dopo aver subito in via definitiva la condanna all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, gettato nel forno della fonderia di Marcheno nel Bresciano l’8 ottobre 2015. «Ha confermato quello che non poteva non confermare perché ci sono elementi che la smentirebbero», si lasciano sfuggire gli inquirenti bresciani che però stanno verificando ogni parola della donna.

