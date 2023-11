La compagna dell’ucciso non si presenta, processo “congelato” 

Anche ieri non si è presentata in aula, ma Magdalena Murawska, compagna di Toni Cozzolino, ucciso dal vicino di casa e rivale Davide Iannelli, deve essere sentita dai giudici della Corte d’Assise di Sassari. In teoria è lei la persona che può, meglio di qualsiasi altro teste citato, raccontare la storia del delitto di via Petta. Di quel giorno maledetto, quando il compagno venne cosparso di benzina e bruciato. Cozzolino morì, dopo diversi giorni di agonia, alla fine di marzo dell’anno scorso. Senza di lei il processo a Iannelli mancherebbe di una parte decisiva. Le difese di Davide Iannelli, gli avvocati Abele e Cristina Cherchi, insistono per avere la donna in aula e lei si è allontanata da Olbia. Anzi, a quanto pare, ha lasciato la città gallurese ed è rientrata nella sua città di origine, in Polonia. Una situazione imbarazzante e incomprensibile che ha congelato l’istruttoria dibattimentale, la teste chiave del pm e delle parti civili (rappresentate dagli avvocati Giampaolo Murrighile, Antonio Fois e Massimo Perra) che non si presenta in aula a deporre contro l’omicida del compagno. La donna ha fatto sapere che ha difficoltà a rientrare in Italia, ma di essere comunque disponibile a deporre. Ieri il pm è corso ai ripari, ha chiesto al presidente della Corte d’Appello, Massimo Zaniboni, di avviare la procedura per una audizione a distanza. Magdalena Murawska è a conoscenza di molte circostanze legate all’omicidio del compagno alla sparizione di Rosa Bechere (la moglie di Iannelli). La Corte d’Assise ha deciso di attendere il prossimo 19 dicembre. Se la donna non si presenterà davanti ai giudici, sarà disposta l’audizione dalla Polonia.

