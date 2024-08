La commozione di tutta Orgosolo, stasera i funerali 

La notizia della scomparsa di Tzia Annedda Castangia (102 anni) è rimbalzata tra le vie in lastricato di Orgosolo, nella prima parte della mattinata di ieri, accompagnata da un clima di forte commozione. Che ha unito tutta la popolazione,recatasi in massa, nell’abitazione dove l’anziana viveva con la sorella ultranovantenne Gonaria.

Per Castangia, testimone nel maggio del 1935 al martirio della Beata Antonia Mesina, una vita scandita dal lavoro nella pasticceria di famiglia, e dal ricordo dell’amica di gioventù, barbaramente uccisa da un compaesano nelle campagne di “Ovadduthai” a soli 17 anni. Ma soprattutto, l’infaticabile impegno, nel tramandare ad intere generazioni memorie e aneddoti della Beata, promuovendo la non violenza e così il rispetto per le donne.

Grande, fino a tarda sera, la fiumana di cittadini che, dal centro storico, hanno poi raggiunto la cripta della Beata dove è stata trasferita la salma dell'anziana, omaggiata con lunghe veglie di preghiera, da parte di decine di fedeli. Commosso il ricordo del sindaco Pasquale Mereu: «Se ne va una grande donna, che ha saputo tramutare il dolore per la perdita della Beata Antonia, in un messaggio d’amore per tutti noi, promuovendo amore e rispetto», ha detto il primo cittadino per poi aggiungere: «Se oggi il ricordo della Beata Mesina scorre indelebile fra noi orgolesi e non solo è anche grazie a Tzia Annedda. Lascia un vuoto immenso e da qua al futuro valuteremo più iniziative per ricordarne la figura. In questo momento siamo vicini ai suoi cari».

E mentre al paese ci si prepara per i funerali di oggi , previsti per le 18, nella chiesa del Santissimo Salvatore e officiati dal vescovo di Nuoro, monsignor Antonello Mura, sulla rete si moltiplicano i post in ricordo della donna. Come quelli della Parrocchia di San Pietro e del poeta locale Kikissu Mereu che affidandosi ai versi in limba ha definito Tzia Annedda “Un”anghèlu beadu Cherubinu”.

