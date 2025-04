La commozione dei leader «La sua voce per gli ultimi» 

Donald Trump, Ursula von der Leyen, Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky: un mondo mai come negli ultimi anni segnato da guerre e barriere è tornato ad unirsi in nome Francesco. Una voce pressoché unica si è levata per il «Papa degli ultimi». E forse, Francesco potrebbe dare un ultimo contributo alla pace: riunendo i leader mondiali in occasione dei suoi funerali. Le esequie dovrebbero tenersi entro questa settimana. Decine di capi di Stato e di governo si recheranno in Vaticano. «Andrò anche io a Roma. Che riposi in pace, Dio lo benedica», ha detto il presidente americano che ha omaggiato il Pontefice ordinando le bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici federali. «Il mio cuore va ai milioni di cristiani in tutto il mondo che lo hanno amato», le parole dall’India di J D Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, l’ultimo leader ad aver incontrato Francesco. Se Trump decidesse di partecipare ai funerali, potrebbe essere l'occasione di un primo dialogo con il Vecchio Continente in vista di quel summit tra Ue e Usa venuto fuori dopo la missione di Giorgia Meloni alla Casa Bianca ma con contorni ancora indefinibili.

Russia e Ucraina

Altrettanto delicato sarà lo schema delle presenze russe e ucraine. «Ha pregato per la pace e per gli ucraini. Memoria eterna!», ha ricordato Zelensky. Ma, a testimonianza del lavoro di mediazione del Pontefice (a volte oggetto di attacchi politici), anche Putin ha dedicato parole di grande considerazione per Bergoglio. «È stata una persona straordinaria», ha sottolineato, mentre il Cremlino ha rimarcato che, tra lo Zar e il Pontefice, «c'era grande rispetto reciproco». Mosca ha anticipato che il metropolita Antonij, a capo del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, guiderà la delegazione ortodossa a Roma. Oltreoceano, l’America del Sud piangerà per giorni il Papa argentino. Al di là dell'omaggio del suo Paese d'origine - Javier Milei ha già fatto sapere che sarà a Roma per i funerali - il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha decretato 7 giorni di lutto.

Gli altri

Da Emmanuel Macron a Viktor Orban, i leader europei hanno omaggiato Francesco. «Voleva che la Chiesa portasse speranza ai poveri», ha ricordato il presidente francese. «La sua eredità ci guiderà a un mondo più giusto», ha sottolineato von der Leyen. «Ha promosso un mondo più equo», ha rimarcato, da Londra, Keir Starmer. Mentre da Buckingham Palace, Re Carlo III ha ricordato «la compassione». L'impegno per l'inclusione è invece stato al centro del ricordo di Paesi africani come Kenya e Sudafrica. Silente la Cina. Tra Pechino e la Santa Sede non ci sono rapporti diplomatici formali. La notizia della morte è comparsa però sui media statali. A testimonianza degli sviluppi positivi che il Pontificato di Bergoglio ha impresso ai rapporti tra Pechino e la Santa Sede.

