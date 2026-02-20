VaiOnline
Oristano.
La Commissione tributaria chiude i battenti 

Meno di 280 pratiche l’anno, il Ministero trasferisce l’ufficio a Cagliari 

La Commissione tributaria di I grado cambia la copertina, si chiama Corte di giustizia, ma farà quello che ha sempre fatto: trattare i ricorsi dei contribuenti che ritengono infondate le richieste dell’amministrazione finanziaria e di altri enti. L’ufficio aperto in città, con la nascita della Provincia, nello storico edificio in via Lamarmora 5 del Demanio sarà trasferito a Cagliari.

La chiusura

La soppressione nasce dalla riforma nazionale che prevede la chiusura da 22 sedi provinciali su 103 in tutta Italia. In Sardegna il sistema studiato dal ministero dell’Economia e delle Finanze elimina Oristano e Nuoro muovendo dalla valutazione del «flusso medio necessario per garantire l’operatività di una singola Sezione e fungere da spartiacque tra l’efficienza e lo spreco di risorse». Tradotto: la soglia minima per tenere aperto l’ufficio oristanese è di 280 ricorsi all’anno, al disotto –sentenzia il Mef - non c’è trippa per le finanze statali.

I numeri

Alla sede di via Lamarmora nel 2024 sono stati presentati 174 ricorsi, non abbastanza dunque per evitare la chiusura. I numeri dimostrano che la volontà di smantellare è comunque datata. Basta considerare che i 12 giudici assegnati nel 2008 sia stata nient’altro che pura enunciazione e infatti nel 2023 i giudici erano 5 e nel 2024 due. Stessa musica tra gli operatori; 11 in pianta organica nel 2008, 6 nel 2024. Durante quell’anno la Giustizia tributaria oristanese aveva definito 216 ricorsi e ne aveva ancora 161 da chiudere. Il tempo medio di attesa per una sentenza è di 400 giorni circa. Ma cosa comporta per il contribuente oristanese che contesta le richieste dell’amministrazione finanziaria?

Il commento

«Per quanto attiene ai ricorsi niente cambia, ormai vengono tutti, allegati compresi, già trasmessi in via telematica – risponde il commercialista Giorgio Ibba - Anziché a Oristano la pratica verrà inviata a Cagliari, tutto qui. Se la discussione avviene da remoto il che è sempre più frequente tutto regolare, se invece è necessaria la presenza la soppressione della sede di Oristano qualche disagio lo crea». La politica oristanese per ora tace, in particolare non si ha notizia di interventi dei parlamentari al Governo per far correggere una riforma che comunque penalizza l’Isola che attraverso anche questa chiusura vede lo Stato sempre più lontano.

