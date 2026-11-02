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Lanusei.
03 novembre 2026 alle 00:21

La commissione invalidità in viaggio verso Nuoro 

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La strada sembra segnata, sarà un nuovo pellegrinaggio verso Nuoro, nel solco di quanto accaduto per le patenti speciali. A meno di cambiare le regole. Da gennaio le commissioni di invalidità Asl si potranno occupare solo delle persone con più di 65 anni di età. Tutti i più giovani e non è un errore ma sono la maggior parte, dovranno recarsi alla sede Inps più vicina, ossia nel capoluogo barbaricino.

La norma riguarda tutta l’Isola, ma il problema è legato all’assenza di una sede Inps a Lanusei. Una norma consente a Inps e Regioni di stipulare accordi perché le Asl possano essere delegate da Inps a continuare a trattare tutte le categorie. «In occasione della conferenza socio sanitaria vorremmo chiedere alla presidente Alessandra Todde se fosse possibile risolvere questo problema magari contestualmente all'attivazione della commissione patenti speciali», spiegano Matteo Stochino e Franca Seoni, coordinatori pro tempore.

In merito alle patenti il Consiglio comunale di Lanusei aveva già deliberato e anche la direzione Asl sembrava aver preso impegni in proposito. «Non chiediamo privilegi, ma pari opportunità di accesso ai servizi. L'autonomia della sanità ogliastrina deve tradursi nella capacità di dare risposte ai cittadini senza che vivere in un territorio periferico diventi uno svantaggio», conclude Stochino. (si. l.)

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