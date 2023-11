La commissione elettorale: voto regolare 

Tutto regolare. Le operazioni di voto e il successivo spoglio delle schede alle ultime elezioni comunali di Donori si sono svolti correttamente. Lo ha stabilito l’Ufficio elettorale della Prefettura di Cagliari a cui, il 16 ottobre scorso, il Tribunale amministrativo regionale aveva affidato il riconteggio dei voti dopo il ricorso presentato dal candidato sindaco della lista “Per creare futuro” Salvatorangelo Piredda, sconfitto alle urne da Maurizio Meloni (Insieme per Donori 2023-2028) con soli 17 voti di scarto alle elezioni del 28 e 29 maggio scorsi.

La commissione

Ieri mattina, la commissione di verifica presieduta dalla viceprefetta Maria Antonietta Gregorio, alla presenza delle parti interessate, ha confermato il risultato della consultazione elettorale. Nessuna irregolarità è emersa dai controlli di tutte le schede nulle e di quelle bianche. Motivo che ha indotto l’avvocato Antonello Rossi, in rappresentanza del ricorrente Salvatorangelo Piredda, a rinunciare ad ulteriori verifiche su altre 10 schede per le quali si presumeva un’erronea attribuzione delle preferenze. Le schede contestate erano in tutto 54 (22 bianche e 32 nulle) ma nessuna, secondo quanto stabilito dalla commissione prefettizia, presenta anomalie.

Le reazioni

Si chiude così una vicenda che nelle scorse settimane aveva movimentato la vita politica locale: «Sono soddisfatto – commenta il sindaco Maurizio Meloni, difeso dall’avvocato Costantino Murgia – il ricorso era totalmente infondato. L’ufficio elettorale ha sancito l’assoluta correttezza dei presidenti di seggio e degli scrutatori, questo è l’aspetto più importante. Tutto si è svolto nella massima trasparenza. Nessun rilievo, d’altra parte, era stato sollevato dai rappresentanti della lista perdente durante lo spoglio delle schede».

Fairplay

Decisione accolta con serenità da Salvatorangelo Piredda che, con il suo ricorso, sperava di ribaltare il risultato elettorale con la sua proclamazione alla carica di sindaco al posto di Maurizio Meloni. «Accettiamo con rispetto quanto disposto dall’Ufficio elettorale – commenta Piredda – la scelta di sottoporre a verificazione le schede non è da intendersi come un’accusa nei confronti del sindaco o del processo elettorale ma era un atto dovuto nei confronti del nostro elettorato e del nostro gruppo, in osservanza dei diritti riconosciuti per legge. Continueremo, come sempre, a dedicare le nostre energie a un lavoro costruttivo e sereno per il bene della nostra comunità».

L’esito del riconteggio dei voti verrà ora trasmesso ai giudici del Tar. L’udienza per la decisione nel merito, il cui esito ormai è scontato, è fissata per il 28 febbraio prossimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA