La commissione approva le ultime modifiche alla Ztl 

Tra molti dubbi e perplessità, la Quarta Commissione consiliare di Iglesias, presieduta dalla consigliera Sabrina Boi, ha votato martedì scorso l’ordine del giorno con le integrazioni al nuovo regolamento Ztl (zona a traffico limitato), che andrà ora discusso e votato in Consiglio comunale.

Il voto ha visto 6 consiglieri favorevoli e un astenuto ovvero il consigliere Marco Loddo di Progetto Sardegna. Hanno tuttavia votato a favore anche i consiglieri Gianna Concu (Iglesias Avanti) e Alessandro Lorefice (Uniti per Iglesias), pur avendo espresso più volte, anche nel corso degli incontri precedenti, molte perplessità in merito ai punti presentati. «Ho votato sì, consapevole che c’è l’intenzione, da parte della Commissione, a riaprire la partita sulla questione a luglio. Il tavolo dunque resta aperto», dichiara Concu. Più critico Lorefice: «Molte richieste non sono state inserite nell’Odg. Ho firmato il documento in quanto i punti presenti sono stati condivisi dalla maggioranza della commissione».

«Discussione serena – dichiara invece l’astenuto Loddo -, ma dovevo confrontarmi col capogruppo prima di votare a favore. Avrei voluto maggiore rilievo per alcuni temi politici».

La presidente Sabrina Boi assicura che il confronto proseguirà: «Apriremo altre commissioni a giugno e faremo sopralluoghi per monitorare la Ztl. Agiremo su ulteriori modifiche, se ce ne sarà il bisogno». (m. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA