La commissaria europea Johansson vola a Tunisi Sul tavolo la questione degli sbarchi di migranti 

bruxelles. La commissaria agli Affari interni dell’Unione europea, Ylva Johansson, alla fine ha deciso di volare da sola. La missione in Tunisia era sì prevista per la fine di aprile, ma di concerto con alcuni ministri degli Stati membri, tra cui Roma. Il coordinamento è rimasto, ovviamente, ma l'impossibilità di trovare date comuni ha convinto la commissaria allo scatto in avanti.

D’altra parte, il Paese è centrale nel dossier immigrazione, con le partenze verso l'Italia - dunque l'Ue - esplose dall'inizio dell'anno. Sul tavolo c'è da definire il partenariato operativo contro il traffico dei migranti, su cui la Commissione lavora da settimane. Intanto la crisi economica s'acuisce e l'ansia di un crack aumenta.

A Tunisi, Johansson ha in programma incontri con il ministro dell'Interno, Kamel Feki, il ministro degli Affari sociali, Malek Ezzahi, e quello degli Esteri, Nabil Ammar. Le discussioni verteranno sulla lotta al traffico dei migranti, sui rimpatri e sul reinserimento, assicurando la protezione delle persone più vulnerabili. In discussione anche la migrazione legale: entro l'estate si vuole la talent partnership per favorire l'inserimento dei tunisini nel mercato del lavoro comunitario.

