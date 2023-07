La colorata astronave di Lucilla  è atterrata negli studi di Radiolina 

«Sono Lucilla e vengo dal Sole per far divertire tutti i bambini», recita la biografia del canale YouTube della fatina più amata dai più piccoli. Con oltre 405.000 iscritti sulla piattaforma video e 55 milioni di visualizzazioni nel suo video più celebre, Lucilla arriva sulla terra con il suo sorriso contagioso, a bordo della sua astronave, per far ballare, cantare e divertire proprio tutti. Questa volta è atterrata in Sardegna, terra che adora perché sempre piena di sole, per due date del suo show italiano: all’Opera Beach Arena a Quartu ieri alle 19 e al Teatro Fortezza a La Maddalena oggi alle 21.30.

In diretta

Ospite speciale degli studi di Radiolina in piazza L’Unione Sarda a Cagliari, intervistata per la prima volta da due piccoli e bravissimi speaker, Giuly e Tommy, Lucilla racconta come sono nati i suoi video YouTube: «L’idea è nata dall’unione delle mie più grandi passioni: la musica e i bambini. Ho creato questo mondo in cui potevo arrivare al cuore dei più piccoli attraverso le mie canzoni e ho avuto la fortuna di fare breccia in tanti di loro». Non sono solo i lucetti e le lucette (così chiama i suoi piccoli fan) ad amarla, ma scorrendo tra i commenti dei suoi canali social si può facilmente intuire quanto sia apprezzata anche dai genitori e dai nonni, che hanno trovato in Lucilla e nel suo mondo fantastico tanto aiuto anche in momenti di difficoltà.

La baby dance

Durante la quarantena, ad esempio, quando erano obbligati a stare a casa, potevano comunque ballare e cantare insieme a lei. La baby dance che propone nei suoi video vuole essere semplice a adatta a tutti: «I balletti nascono con me davanti allo specchio. Ascolto la canzone e immagino in che mondo può essere ambientata, mi lascio ispirare dal ritmo. I passi sono semplici perché voglio che i bambini possano replicarli facilmente e che soprattutto possano usarli per utilizzare le energie divertendosi e socializzando». Alcune delle canzoni di Lucilla trattano anche temi educativi come l’alfabeto, i numeri, i colori, gli animali e le forme, perché «imparare divertendosi è un ottimo modo per crescere».Dal cuore di Lucilla partono raggi di felicità e la sua gioia illumina il mondo, come recita la sua canzone preferita “Arriva Lucilla”.

Affetto

Tanto è anche quello che le torna indietro: «L’affetto che ricevo dai bambini è super emozionante. Le cose fatte con passione e con amore arrivano sempre al cuore. Ho la certezza che ai bambini non si possa mentire, quindi quello che ti danno è sempre sincero. Tutta l’energia che gli arriva me la rimandano anche indietro: è bellissimo». E durante gli spettacoli questa energia diventa ancora più forte. Il “Lucilla show” è una tournée che conta 27 date e la porterà su palchi, teatri, arene, centri commerciali e parchi di divertimento di tutto il Paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA