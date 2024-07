«La colonscopia? Nell’agosto del 2026» 

«Per una colonscopia devo aspettare due anni e mezzo oppure pagare duecentocinquanta euro e farla subito in uno studio privato». La denuncia di Gianni Piga, 83enne di Barumini, rispecchia un ulteriore caso di malasanità in Sardegna. Chi può pagare accede alle cure, chi non può deve attendere, con il rischio che ci sia qualcosa di grave e non sia possibile curarlo in tempo. Piga era ricoverato in ospedale e avrebbe dovuto fare la visita specialistica subito dopo le dimissioni, questo tre settimane fa. L’uomo elogia anche l’ottimo trattamento ricevuto dal personale sanitario, evidenziando la differenza tra la «buona sanità e la mala sanità».

Il ricovero

Piga ha trascorso una settimana ricoverato presso l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per disturbi al tratto gastrointestinale e, successivamente alle dimissioni, necessitava approfondimenti con una colonscopia. Un esame specifico, ma con una lista d’attesa interminabile di due anni e mezzo. Piga non ci sta e critica la destinazione dei fondi pubblici: «La mala sanità è questa. Ho prenotato questo esame nei primi giorni del febbraio 2024 e la mia visita è stata fissata per il 12 agosto 2026. In alternativa, era disponibile una visita in una struttura privata due giorni dopo la prenotazione, ma con il pagamento di 250 euro. O pago o rinuncio a curarmi», racconta stizzito l’uomo. «La sanità pubblica subisce il taglio dei finanziamenti del Governo, questi sono i risultati». Fortunatamente le cure prescritte e da fare a casa stanno dando buoni riscontri e Piga sta meglio.

La lettera

Con una lettera indirizzata all’ospedale e al dottor Dimitrios Toukas, che si è preso cura di lui durante la degenza, Piga racconta la sua storia di malasanità, elogiando però il trattamento ricevuto dal personale sanitario. «In ospedale mi sono trovato benissimo, non posso non far presente il trattamento che ho avuto, iniziando dal personale infermieristico, al personale addetto alle pulizie, proseguendo per il mangiare, buono e abbondante. Per ultimo, non per importanza, il personale medico, di una bravura e gentilezza più unica che rara. Questa è la buona sanità». Così recita la lettera includendo affermazioni che descrivono l’altra faccia della medaglia in riferimento alla malasanità causata degli stanziamenti governativi.

La scelta

Piga sta valutando se affidarsi a un privato per questo controllo prescritto in sede di dimissioni: «Sarò costretto a rivolgermi a uno studio privato per avere la certezza e scongiurare eventuali problematiche, ma non è possibile costringere le persone a pagare per qualcosa di cui si ha diritto dal sistema sanitario nazionale». Per il pensionato è impensabile «che ci siano liste d'attesa interminabili per esami e visite specialistiche nel Servizio Sanitario pubblico, creando enormi disagi per gli utenti, mentre abbondano le disponibilità per gli stessi esami a pagamento».

