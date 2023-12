«La colonscopia? A settembre del 2025» 

La prima protesta parte da Cagliari. E subito dopo ne arriva un’altra. «È uno scandalo, presenterò un esposto in Procura. Questo schifo deve finire». Matteo Leoni ha 52 anni e la prescrizione medica per una colonscopia, con visita - prenotata tramite Cup telefonico - fissata tra due anni. Troppi, per lui e per qualsiasi malato in attesa di risposte. Ancora di più se ciò che porta a bussare alle porte delle strutture pubbliche è il dubbio di una patologia oncologica, che avanza sicuramente più velocemente del servizio sanitario sardo, incapace di garantire cure e prestazioni nei tempi dovuti. Lo stesso che non consente di ottenere una visita pneumologica a Cagliari se non tra sei mesi. E che costringe una famiglia a scegliere se mangiare o ricorrere al privato.

L’alternativa costosa

Ha il tono fermo e le intenzioni chiare, Matteo. «Se dovessi avere qualcosa di grave, da qui alla prima data utile faccio in tempo a essere sepolto e mi fanno pure la messa dell’anno», osserva. «Non è accettabile che non ci sia posto da qui a settembre del 2025, a Iglesias. Anzi, è proprio vergognoso. Parliamo di attese folli che condannano a morte chi non può permettersi di farsi curare privatamente». Opzione che accorcia sorprendentemente le tempistiche: «In quindici giorni, con una spesa tra i 200 e 250 euro, è possibile ottenere lo stesso esame in regime privato o intramoenia». È ciò che farà lui, che può permetterselo; un lusso non concesso a tutti. «Stiamo parlando di salute, un diritto che deve essere garantito a chiunque. Ci deve spiegare, l’assessore, cosa ne pensa di questa situazione. Deve dire ai sardi cosa devono fare quando stanno male. Smettano di parlare di ospedali nuovi e pensino piuttosto a far funzionare quelli che abbiamo e ci mettano nelle condizioni di essere adeguatamente curati».

In attesa di risposte

Matteo non è il solo. Tra i tanti, c’è anche una donna che da anni convive con l’incubo del cancro e continua ad elemosinare risposte. Che non arrivano. «Un mese fa mi hanno detto che le prenotazioni erano chiuse, oggi il primo posto risulta a ottobre del 2025, a Iglesias. Nel frattempo mio marito continua a peggiorare, giorno dopo giorno». Raimonda Mainas, parla con un filo di voce che si fa anche più basso quando nomina Marco ed elenca la sfilza di patologie che rendono il quadro già difficile in partenza. «La realtà non è certo quella che raccontano i politici, ma quella che tocchiamo noi cittadini con mano. È quella della mia famiglia, che va avanti con una piccola pensione che non consente di fare le visite a pagamento», spiega. «Una colonscopia non costa meno di 200 euro, una spesa non certo indifferente, che per tanta gente significa scegliere se morire di fame o di malattia. A questo ci stanno portando. E la cosa assurda è che nessuno di chi ci governa ha il buon senso di ammetterlo e di rimediare».

I dati della Regione

Alle denunce dei cittadini, ricorsi al cup telefonico, seguono le verifiche. Nel caso di una colonscopia, le uniche date fornite ieri dal cup web sono: 7 ottobre 2025 al Cto di Iglesias, quella dopo - e anche l’unica - è il 2 aprile del 2026, al San Francesco di Nuoro. Niente su Cagliari o altrove. Dati diversi dai tempi medi di attesa forniti gentilmente dall’assessore alla Sanità Carlo Doria, relativi alla prima settimana di ottobre e pubblicati nel sito della Regione: si parte da 9 giorni per una classe di priorità breve e si arriva a un massimo di 304 per visita programmata. «Un problema che emerge è la non uniformità di disponibilità delle prestazioni tra il cup web, il cup telefonico e quello in presenza nella aziende, che andrà risolto solo con la nuova gara del Cup. L’attuale gara in scadenza, ereditata dalla precedente gestione Ats, è addirittura “a tempo” e non “a prestazione”», replica Doria. Resta il fatto che nel caso dell’esame in questione, i due anni di attesa ieri sono stati confermati sia dal centro di prenotazione telefonico che dal web. Il doppio dei tempi medi indicati nel sito regionale.

