Il film “Berlinguer. La grande ambizione” di Andrea Segre alla conquista della Cina: al Pechino International Film Festival si è aggiudicato il premio per la Miglior Musica, firmata dal compositore Iosonouncane, alias il buggerraio Jacopo Incani. «Un successo che conferma la forza del progetto artistico e la qualità della sua produzione», ha commentato il regista del film presentato per la prima volta alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma e uscito nelle sale lo scorso ottobre.

Il film ha decretato ancora una volta l’incredibile talento del musicista sardo, capace di raccogliere le eredità musicali e le sonorità della sua terra per trasformarle in un potente messaggio politico. Alla proiezione hanno partecipato circa 500 spettatori, in gran parte giovani, rimasti profondamente colpiti dalla figura di Enrico Berlinguer e dal racconto di una comunità politica a loro in gran parte sconosciuta.

«Questo premio è una sorpresa anche per me», ha commentato l’artista. «Credo che le musiche, per quanto siano pienamente mie, riecheggino certi compositori e un certo cinema italiano degli anni ‘70, come quello di Elio Petri».

