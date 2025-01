La colonna sonora della città 

Dagli anni Sessanta a fine anni Novanta, Monserrato pullulava di gruppi musicali. Suonavano perlopiù brani di cantanti e band famosi del periodo, italiani e stranieri, dal beat al rock. «Monserrato ha una storia musicale non da poco», conferma Marco Badas, lunga carriera da vocalist e chitarrista alle spalle. Ha raccolto aneddoti delle band monserratine che ha pubblicato nell'enciclopedia “I complessi musicali italiani” (Maiotti Maurizio Editore Milano). «È giusto che le nuove generazioni sappiano che Monserrato ha avuto un'età dell'oro musicale». I più noti erano gli F104, i Cerini, i Sentimenti, i Golden Boys, i Kama Sutra e i Diavoli.

L’elenco

Il complesso beat dei Cerini era in auge tra il 1966 e il ’69, c’erano Bruno Murgia, Roberto Perra, Franco Deidda, Marco Perra, Antonello Mura e Piero Collu, cantante. Gli F104, fine anni Sessanta, raggruppavano Franco Pinna cantante, Sergio Pileri, Carlo Marini, Salvatore Musiu e Salvatore Sanna. I Sentimenti, del ’69, erano Gianni Abis, Tonio Melis, Roberto Sanna, Raffaele Sarigu, Roberto Zedda e Marco Badas alla voce. Il gruppo si è sciolto nel '73 per ricomporsi nel '95 per il Memorial Roberto Cardia, istituito da Badas. “I Diavoli” ebbero vita breve: nati e sciolti nel ‘66. Nella prima band Franco Pintus, Raimondo Porru, Sergio Picciau, Ausilio Mameli, cantante, e Angelo Porcu. Dal palco i Diavoli coinvolgevano il pubblico che faceva da giuria, al festival “Il Microfono è Vastro”, una sorta di karaoke. Si esibirono per l'ultima volta alla festa dell'Unità a Monserrato.

Le formazioni

I Kama Sutra nacquero nel '68 come band parrocchiale al circolo Sant'Ambrogio. Inizialmente erano Aldo Locci e Sandro Milia, poi Rino Seu, Angelo Gesolini come cantante, Marco Salis al posto di Locci, Carlo Carrus, anch'egli voce, e Gegi Atzori al posto di Salis. «Il nome della band scandalizzò», ricorda Badas. L’allora viceparroco di Sant’Ambrogio don Tonio Pittau, acquistati amplificatori e strumenti, diede vita al gruppo che si esibiva a messa la domenica e in molte piazze. Si sciolse a all’inizio degli anni Settanta.

Le altre proposte

I Golden Boys si esibivano con abiti variopinti e il corpetto del costume locale. Al duo Marco Badas (voce) e Tonio Melis, si aggiunsero Tonio Contu, Raffaele Sarigu e Lorenzo Boero. La band debuttò a Sinnai nel ‘68, allo “Zecchino d'Oro” al circolo II Faro.

