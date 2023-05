La colonna sonora dei cambi-campo è di Radiolina  

Lo stile è quello dei grandi tornei. Quelli con migliaia di spettatori per ogni match, che ballano e si dimenano durante i cambi di campo dei giocatori. Un dj, una musica martellante, dal reggaeton all’house, per tenere alta l’attenzione e “staccare” dal silenzio dei match, rotto solo dalle urla dei tennisti mentre producono lo sforzo fisico.

Anche a Cagliari, alla destra del campo Centrale per chi guarda l’arbitro – la troibuna est – non manca l’angolo dei dj, curato – e non poteva essere altrimenti – dai professionisti di Radiolina, la prima radio della Sardegna, emittente partner così come tutte le testate del nostro gruppo editoriale.

Esclusivamente nella sessione serale, il dj Manuel Cozzolino, collaboratore della radio e affermato intrattenitore delle notti cagliaritane, entra virtualmente in campo quando si chiude il game che manda i giocatori a sedere. In quei sessanta secondi circa, Cozzolino scatena il pandemonio. E il pubblico apprezza, ballando a tempo di musica.

