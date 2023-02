La colonia penale come un market, cinque a giudizio 

Non sono bastate le corpose investigazioni difensive svolte a Mamone per evitare il rinvio a giudizio a cinque tra dipendenti dell’istituto penitenziario e non, accusati a vario titolo di peculato, truffa e ricettazione per aver messo su secondo l’accusa, rappresentata dal sostituto procuratore Ireno Satta, un meccanismo di raggiro contabile per depredare i beni prodotti all’interno della colonia penale.

Legna, formaggi e carne, beni prodotti col lavoro dei detenuti e che secondo l’accusa sparivano ufficialmente perché venivano registrati come «merce distrutta» ma che invece sarebbero finiti nelle dispense degli imputati o rivenduti al mercato nero.

Ieri il gip di Nuoro, Giacomo Ferrando, ha rinviato a giudizio davanti al Tribunale collegiale Giuseppino Contu, 64 anni di Onanì, l’assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria Battista Tito Canu, 56 anni di Lodé. Imputati anche Fabrizio Verachi, 43 anni di Olzai, Giorgio Pasquale Turtas, 50, di Mores e Gioacchino Ruggiu, 47, di Suni, difesi da Angelo Merlini, Francesco Lai, Ivano Iai, Tullio Moni. L’indagine della polizia aveva fatto emergere che quei beni prodotti a Mamone con il lavoro dei detenuti venivano scaricati come deperiti.

I prodotti però non erano né andati male, né rovinati. Semplicemente venivano rivenduti nel mercato clandestino grazie alla complicità di un agente che avrebbe dovuto eseguire i controlli sul magazzino e invece, secondo gli inquirenti, chiudeva gli occhi quando la merce, tutta roba di prima qualità, usciva dal carcere.

Il “giro” è stato scoperto nel 2019 dalla Squadra mobile di Nuoro e dal Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, seguendo la pista di una piantagione di marijuana a Mores che aveva portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 13 persone. Il meccanismo ipotizzato dalla Procura prevedeva che il contabile scaricasse dai libri la merce, con la complicità dell’agente addetto al controllo che li faceva uscire senza problemi. Insomma Mamone sarebbe stato un supermarket dove tutto era gratuito. Da qui sarebbero stati portati via quintali di legna, decine di chili di carne e formaggi.