«La colonia parrocchiale è stata un grande successo» 

«È stato un successo, essere strumento di formazione per le nuove generazioni contribuisce alla crescita del paese», queste le parole di Don Giorgio, parroco di Gonnosfanadiga, sulla colonia che si è appena conclusa a Sibiri e nella quale si sono alternati il grupp i della Beata Vergine di Lourdes e quello del Sacro Cuore. Le attività sono state divise per fasce d’età: per la Beata Vergine di Lourdes dal 31 luglio al 4 agosto hanno trovato spazio i bambini della terza, quarta e quinta elementare, dal 6 al 10 agosto i ragazzi delle medie, mentre dal 17 al 20 agosto il gruppo del Sacro Cuore.

Oltre 120 gli iscritti (72 ragazzi e 45 bambini) hanno seguito il tema portante del proprio gruppo parrocchiale con laboratori sul rispetto della natura e tutela di ciò che offre il pianeta per la Beata Vergine di Lourdes e sui valori di giustizia, amicizia, coraggio, lotta al bullismo e con un focus dedicato a Robin Hood per il Sacro Cuore. Tutti hanno alternato gioco, preghiera e formazione. Il gruppo della Beata Vergine di Lourdes era alla ventesima partecipazione: «Facciamo un cammino che inizia con il catechismo, va avanti col Grest e si conclude con il campo scuola», spiega Fabiana Crobu.

All’esordio, invece, il gruppo del Sacro Cuore: «Tutto si è svolto in piena allegria e spensieratezza, condividendo un forte impegno e toccando temi importanti per i giovani», racconta la responsabile Cenza Mattana.

