La colonia, i casotti, le ruspe Quando il Poetto perse i colori 

Domani alle 18 si terrà il dodicesimo dei Seminari dell’Arte della Manutenzione a cura di Maria Antonietta Mongiu e Diana Zuncheddu. Si intitola “Colonie marine & Casotti nel Poetto di Cagliari. Per un’archeologia della città estiva” racconta le alterne vicende del Poetto di Cagliari come luogo estivo e balneare. Come i precedenti, si svolge nella Sala Video On Line della Sede storica de L’Unione Sarda in viale Regina Elena 14. Relatori: Gianfranco Tore, già docente di Storia contemporanea all’Università di Cagliari; Marco Pignotti, docente di Storia contemporanea all’Università di Cagliari; Giulio Zasso, vicedirettore de L’Unione Sarda.

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“L’albero dai fiori bianchi” (Rizzoli, 1994), è un libro di Enzo Biagi che restituisce un affresco di cosa sia stata, nelle diverse regioni, la città estiva. Non quella delle aristocrazie europee che svernavano a San Remo, Montecarlo, Venezia, Taormina, o a Rimini e Riccione. Ma quella più nazional popolare che, nata nei primi del Novecento, ebbe nel ventennio fascista la massima espansione. Il giornalista racconta l’esperienza di un bambino che da Bologna fu “deportato” nella Colonia Decima Legio di Rimini negli anni Trenta: “Ricordo quel viaggio verso la colonia come uno dei miei primi traumi infantili e il difficile distacco dalla mia famiglia. I vagoni del treno avevano i sedili di legno, le madri sui marciapiedi sventolavano i fazzoletti piangendo”. Non imparò mai a nuotare perché la distesa d’acqua gli procurava spaesamento. Disciplina militaresca e grandi stanzoni con bambini piangenti, erano ricordi traumatici e non di vacanza. Perché il fulcro di quelle colonie era la cura.

Il tram del 1913

Anche nelle vicende del Poetto che da luogo di ergastolani delle Saline divenne città estiva, inerirono le modifiche sociali e urbanistiche intervenute a Cagliari dal secondo 800. Diventerà alternativo a Giorgino specie dopo l’inaugurazione nel 1913 del tram che portava al mare non solo suore e piccoli tubercolotici del quartiere della Marina ma pure la borghesia che sposava pratiche simili a quelle di altre città. Perché anche l’Italia e Cagliari, dagli anni 70 dell’800, scoprono talassoterapia ed elioterapia. Alcuni medici promossero ospizi marini in tutta la penisola. Esemplare a Cagliari, già nel primo decennio del 900, l’azione delle suore Nicoli e Tambelli. Col supporto del medico Roberto Binaghi furono autorizzate dal 1917 ad allestire tende nel Poetto per ospitare i bambini. Pure in città, importante fu il sostegno di molti filantropi che resero possibili ospitalità e cibo adeguato. Intanto iniziarono ad essere messi in opera i primi stabilimenti balneari. Molte foto documentano, già nel 1916, sofisticate pubblicità. Quando nel 1882 Koch, dopo la scoperta del bacillo della Tbc, individuò nella scrofolosi una variante extra polmonare della malattia, molti ospizi marini in Italia si trasformarono in presidi, specie tra i bambini. Altri continuarono a funzionare come colonie temporanee. Durante la Grande guerra la necessità di offrire assistenza ai figli dei richiamati, indusse Croce Rossa e Direzione della Sanità a finanziare colonie diurne. Ne faceva parte quella delle Vincenziane di Cagliari. Nel 1924, in Italia, nelle colonie turnavano più di 100.000 bambini. Tra il 1918 e1926 nell’assistenza sociale sono coinvolti comuni, province, ministeri, aziende, enti.

La città estiva

Nel 1925, l’Opera Nazionale Maternità e Infanzia avocò l’assistenza di infanzia e maternità. Il programma è parte integrante della difesa della razza. Il regime fascista promosse, in forme propagandistiche, una rete di istituzioni sanitarie comprendente dispensari, sanatori, colonie, finalizzata alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla cura. L’assistenza ai tubercolotici è parte del welfare fascista e, al contempo, risponde agli obiettivi demografici e ideologici del regime. In questa prospettiva, l’azione sanitaria fascista si prospettò come strumento di promozione della “nazione sana”. Tra 1926 e 1930, in collaborazione con i fasci femminili e la Croce Rossa, l’ONMI incrementò, in Italia, fino a 700, il numero delle colonie, coinvolgendo 150.000 bambini. Nel 1936 le colonie erano 3128 e ospitarono 563.681 bambini (900.000 nel 1942).

Nel dopoguerra gran parte delle opere in muratura realizzate nel ventennio furono riutilizzate fino a quando, negli anni 70, costumi ed esigenze mutarono. Il Poetto divenne il luogo di casotti e stabilimenti. Un’organizzata città estiva. Con le Saline disegnarono un paesaggio irripetibile. Ragioni sanitarie e un irriducibile cupio dissolvi che a volte attanaglia Cagliari, furono la ragione del loro abbattimento nel 1986. Incipit di una serie di catastrofi che hanno riguardato non solo il Poetto che oggi vuole rinascere e riprendere senso come, del resto, Cagliari.

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