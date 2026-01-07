La Colombia schiera 30mila uomini al confine 

Bogot á . In risposta alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi, e alla nomina di Delcy Rodríguez a presidente ad interim, il governo colombiano ha schierato oltre 30mila militari lungo i 2.219 chilometri di confine con il Venezuela. La misura, ordinata dal presidente Gustavo Petro, mira a contenere un esodo di massa di venezuelani nel caso scattasse un’ondata di repressione da parte del nuovo governo. Fonti militari indicano che il rinforzo include carri armati, pattuglie e un Posto di Comando Unificato a Cúcuta, in risposta anche al potenziale ritorno di gruppi armati come l’Eln e i dissidenti delle Farc, che hanno utilizzato il Venezuela come base di retrovia. La Colombia ospita 2,8 milioni dei quasi 8 milioni di migranti venezuelani partiti nell’ultimo decennio. A Cúcuta i venezuelani hanno organizzato festeggiamenti spontanei, esortando il presidente Usa Donald Trump a «completare il lavoro» di ripristino della democrazia, in modo che possano tornare nel loro Paese. «Grazie a Trump per averci liberato da Maduro; ora, lasciamo che completi la transizione in modo che possiamo tornare a casa con dignità», ha detto Luis Navas, un migrante nella zona di confine, riflettendo il desiderio di migliaia di persone.

