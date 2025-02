“La Collina”, aggiudicato all’asta un altro immobile 

Dopo anni di abbandono, il locale che ospitava il market nel centro commerciale La Collina a Margine Rosso, si prepara a riaprire con un nuovo proprietario.

Il Comune aveva messo all’asta l’immobile, e nei giorni scorsi c’è stata l’aggiudicazione provvisoria con un’offerta complessiva di 236 mila euro. Ad aggiudicarselo è stata la società Mucca Maga srl, già titolare di un bar vicino. Adesso si porteranno avanti tutte le verifiche del caso prima di procedere con l’aggiudicazione definitiva.

Già negli anni scorsi erano stati messi all’asta prima la farmacia e poi il bar, che avevano trovato subito una nuova proprietà . Discorso diverso invece proprio per il locale del supermercato che, all’asta già in un’altra occasione aveva visto la stessa asta andare deserta.

Il centro commerciale La Collina era stato il primo a nascere nel litorale. Poi piano piano le attività si erano moltiplicate con l’apertura anche di altri supermercati e così bar, farmacia e supermercato avevano chiuso uno dopo l’altro fino alla messa all’asta e alle successive aggiudicazioni.

Nel litorale mancano ancora diversi servizi a cominciare da quello di Guardia medica, che è presente solo in centro, in via Bizet.

