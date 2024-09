La collezionista di cappelli 

Il primo che ha deciso di conservare e custodire gelosamente, era di suo nonno. Ma non chiamatela collezionista, anche se di fatto lo è, «perché io non colleziono, io ridò vita, riutilizzo, ricreando ogni volta una nuova magia». Teresa Scintu, 72 anni, grande appassionata di tradizioni popolari e membro del gruppo teatrale amatoriale Cuore, ha una grande passione per i cappelli.

Fin da quando era una bimba ne ha ritrovato e acquistato tantissimi fino ad arrivare ad averne centinaia. «Il numero esatto non lo so nemmeno io, sono in ogni armadio di casa e a seconda delle occasioni li tiro fuori e li utilizzo».

Un cappello, una storia

La raccolta è davvero ricca: ci sono copricapo dagli anni venti fino ad oggi insieme a un cospicuo numero di velette e di riproduzioni, che lei con i soci della sua compagnia, si diletta a fare, partendo fin dall’età nuragica. «La cosa bella dei cappelli», racconta, «è che non servono solo per coprire la testa, ma che ognuno di loro conserva e ci racconta una storia, soprattutto quando parliamo dei tempi più lontani». Di quando ad esempio, «gli uomini si toglievano il cappello per salutare in segno di riverenza, cosa che oggi non si fa quasi più, o quando lo si indossava per i funerali, perché era un simbolo di rispetto».

Il primo non si scorda mai: «Era quello di mio nonno. Io ero piccola e lo vedevo sempre con un basco, non lo toglieva mai. E c’era anche nonna con il fazzoletto, mentre a noi bambine mettevano la veletta soprattutto per entrare in chiesa, per rispetto del luogo». Da lì poi, piano piano sono arrivati gli altri: «Molti me li hanno regalati, qualcuno l’ho trovato ai mercatini. Con le mie amiche organizzavamo le sfilate e ci divertivamo a indossarli».

Le rarità

Nella sua casa, in pieno centro storico, i capelli sbucano dappertutto: ci sono quelli colorati degli anni Venti, quelli da sposa e da cerimonia degli anni 50 con la veletta, i cilindri, i baschi, divisi tra quelli da uomo e quelli da donna. E poi le cuffiette per i bimbi, quelle da battesimo e quelle che si mettevano alla nascita. Bellissimi e curiosi sono poi i “papielli” universitari degli anni ‘50, lontani antenati di quelli di oggi, diversi per colore e facoltà. All’interno, per tenerli rigidi, ci sono ancora parti di vecchi fogli di giornale di quegli anni.

«A me piace avere i cappelli per usarli» dice ancora Scintu, «ed è bello vedere anche attraverso questi come sono cambiate le mode e le usanze. Prima senza cappello non si usciva, adesso sono in pochi ad utilizzarli». A ogni Paese il suo cappello: «Ne ho diversi anche orientali fatti con fibre naturali e poi quelli russi, i colbacchi, qualcuno lo avevo preso proprio lì in un mercatino».

La sua passione per il teatro si lega bene a quella per i copricapo. «Spesso per le commedie, i cappelli ce li facciamo noi. Abbiamo fatto diverse riproduzioni di quelli garibaldini, imparando a conoscerne la storia e lo stesso di quelli di epoca nuragica».

