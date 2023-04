La collezione Paolo Masi al Macc di Calasetta  

Sofisticata e piena di mistero. Il mistero della ricerca di Paolo Masi, artista fiorentino, classe 1933, che continua, oggi, a creare opere come “Vibrazioni”, in cui interviene su cartone da imballaggio, lavoro che cattura lo sguardo in un fitto reticolo nero-bianco, fra opera optical e tecniche incisorie. Ma non ci troviamo in questi linguaggi, anche se le affinità formali li corteggiano, per perizia tecnica e conoscenza delle evoluzioni linguistiche. Con la mostra “Paolo Masi e la Collezione permanente”, che la Fondazione Macc, in collaborazione con l’archivio Masi, Frittelli Arte Contemporanea e la galleria Massimo Ligreggi, ha allestito nel Museo di Calasetta, ci troviamo prima di tutto in un dialogo fluido fra temperie che, come denominatore comune, hanno l’astrazione geometrica.

Lascito

Questo è il lascito – e il viatico – di Ermanno Leinardi (1933-2006) e della collezione di astrattisti che l’artista donò in vita al Comune di Calasetta, incisioni, stampe, dipinti di Joseph Albers, Sonia Delaunay, Lucio Fontana, per citarne alcuni, e i più importanti esponenti dell’arte astratto-geometrica e costruttivista europea. Ora (e ancora fino al 12 aprile) tutte queste belle opere sono messe in confronto, in un allestimento informato e sobrio, con le fragili carte e i materici cartoni multistrato di Masi, quasi una metafora della vita, fragilità e stratificazione, a dire che spesso la differenza la fa proprio il colore, la capacità di stenderlo, sulla superficie di opere (e su quella, alquanto mutevole, della vita). E se la volontà di sperimentare, di trasformare la materia continua a vivificare la ricerca di Masi, con esiti sempre nuovi, la sua, come afferma Efisio Carbone, direttore del Macc, diventa un’«opera aperta, basata sulla percezione spazio-temporale dove luce e colore ne tratteggiano il carattere lirico». Un museo con una robusta sezione didattica, visite che danno possibilità ai bambini di elaborare ciò che hanno visto nell’apposita sezione ben allestita per farli disegnare. Un presidio culturale, la Fondazione Macc, lembo estremo del Sulcis, che garantisce apertura dal martedì alla domenica dalle 17 alle 20, sabato e domenica anche dalle 10 alle 13.

