La collezione dei minerali rischia di lasciare il paese 

Un campionario della pregiata collezione di minerali di proprietà dell’associazione mineralogica domusnovese (Amd) è appena rientrato da Roma dopo un mese di prestigiosa esposizione (grazie al lavoro del componente del direttivo Antonio Podda) al ministero delle Imprese e del made in Italy. Un rientro in funzione della 46sima Mostra di scambio minerali, di scena il 10 ed 11 ottobre nei locali del monte granatico, dove da 15 anni la grande collezione (oltre 2 mila pezzi con varie rarità di valore) è ospitata in virtù di una convenzione in scadenza tra 4 anni. Una mostra attesissima (per la prima volta vedrà esporre anche due giovanissimi appassionati), di gran lunga la più importante del settore in Sardegna, con espositori ed appassionati in arrivo da ogni dove. Eppure, la mostra rischia abbandonare Domusnovas, così come rischia di traslocare la grande collezione, ricca anche di tante rarità minerarie e non solo.

«Diversi Comuni - avverte il presidente dell’Amd Nino Maxia - smaniano di accogliere questi tesori che evidentemente non vengono apprezzati a dovere a Domusnovas». Il presidente parla di un «rapporto mai nato con l’attuale amministrazione», e dell’impossibilità di realizzare la più grande ambizione dell’Amd oltre a quella di ampliare il monte granatico e di creare di sinergie con altri Comuni ed Istituzioni: cedere con atto notarile il patrimonio al Comune restandone custodi e dopo aver fatto un preciso inventario. «Vogliamo, anzi pretendiamo che questa grande esposizione divenga patrimonio della comunità domusnovese», afferma Mascia. Ma ad esasperare l’Amd c’è anche la gestione del monte granatico da parte del Comune: «Abbiamo trasformato noi, sempre a nostre spese, il monte granatico nel gioiello che è ora. Contiene esemplari che andrebbero custoditi e sorvegliati ed invece i locali vengono affidati a chiunque senza sorveglianza e sempre con pochissimo o nessun preavviso. Abbiamo dovuto spostare più volti eventi ed attività sociale». La sindaca Isangela Mascia si dice amareggiata anche per «i toni spesso scortesi usati dal presidente: Il 15 settembre avevamo fissato un incontro per chiarire tutto ma l’Amd lo ha disertato. Ritengo che alla base ci siano problemi di comunicazione ma dobbiamo superarli: c’è grande considerazione per il lavoro svolto dall’Amd e di certo non vogliamo che questo patrimonio lasci Domusnovas. I locali sono e restano del Comune ma vigileremo affinché non si ripetano gli episodi contestati. Cessione della collezione? La procedura necessita di vari passaggi ma la nostra volontà c’è, eccome. Riconvocherò l’Amd e ne parleremo anche alla mostra che come sempre mi vedrà anche stavolta presente».

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