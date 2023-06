La Collettiva, Frau presidente 

Matteo Frau è il nuovo presidente della cooperativa agricola La Collettiva. Socio della cooperativa da una ventina d’anni, già consigliere e presidente provinciale della Cia, Matteo Frau è subentrato nella carica di presidente a Giancarlo Secci, mandato che ha la durata di tre anni.

«Sono felice del nuovo incarico, soprattutto vista la storicità della nostra famiglia in cooperativa: mio zio Renato è stato presidente per vent’anni prima di Giancarlo e mio padre Luigi era tra i soci fondatori – commenta Frau –. L’obiettivo del mandato sarà quello di seguire i tempi attuali con un occhio all’innovazione, a quelle che sono le opportunità del momento e le nuove sfide nel comparto del carciofo e delle altre ortive da noi trattate». La Collettiva nasce nel 1976 e conta oggi oltre novanta soci e più di cento produttori. ( f. c. )

