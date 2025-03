La cocaina nascosta nelle calze: arrestato 

Con l’auto erano probabilmente diretti in uno dei locali notturni o discoteche della zona. Lei alla guida e lui nel sedile passeggero, si sono trovati davanti il posto di blocco predisposto in via Valerio Pisano dai militari della Guardia di Finanza: sono stati i cani antidroga a fiutare subito la sostanza stupefacente e così il giovane accanto alla conducente (risultata estranea alla vicenda) ha consegnato cinque dosi di cocaina (poco più di due grammi), nascoste nelle calze. Il controllo da parte dei Baschi Verdi è proseguito nell’abitazione del 29enne, Valerio Bollea, a San Michele: qui i finanzieri hanno recuperato e sequestrato un bilancino di precisione (come ricostruito dai militari, ancora sporco di sostanza bianca riconducibile alla cocaina) e 63 grammi di hascisc, segnalati dal cane antidroga della Fiamme Gialle, in una busta all’esterno del muretto del cortile della casa di Bollea. Il 29enne avrebbe ammesso che era roba sua.

Al termine delle perquisizioni, come disposto dal pm Nicola Giua Marassi, Bollea è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indomani, assistito dall’avvocato Riccardo Floris, è stato processato per direttissima. La gip, Antonella Useli Bacchitta, ha convalidato l’arresto e concesso i termini a difesa, disponendo l’obbligo di firma in attesa della prossima udienza.

Oltre alla droga, nell’operazione sono stati sequestrati 360 euro, un telefono cellulare e del materiale ritenuto, dagli investigatori, utile per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. (m. v.)

