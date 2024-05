La cocaina? Nascosta in casa 

La doppia vita di marito e moglie: conosciuti a Uta come una normalissima coppia di operai, nascondevano nella loro abitazione un piccolo segreto sotto forma di un chilo e 300 grammi di cocaina. Piergiorgio Corda, 57 anni, ed Efisia Congiu (50) da ieri sono ospiti del carcere del loro paese, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il fermo

A mettere le manette ai polsi dei due coniugi sono stati i carabinieri della Compagnia di Iglesias e della stazione del paese, al termine di un’indagine-lampo. Fermato in un posto di blocco a bordo della sua vettura, Corda avrebbe mostrato segni di nervosismo tali da spingere gli uomini dell’Arma ad approfondire la questione. A casa la moglie Efisia Congiu ha capito che i cani anti droga avrebbero trovato in fretta la cocaina nascosta e l’ha consegnata ai carabinieri insieme a due bilancini di precisione e al materiale per il confezionamento delle dosi. La droga immessa sul mercato avrebbe permesso di fruttare una somma superiore ai 100mila euro.

Piergiorgio Corda ed Efisia Congiu oggi compariranno davanti al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari per la convalida dell’arresto avvenuto nella mattinata di ieri.

Le indagini

Nel frattempo le indagini dei carabinieri,c che da tempo tenevano d’ccohio i movimenti dei due operai, proseguiranno per capire quale sia il ruolo di marito e moglie di Uta nel mercato della droga tra il paese e i dintorni. Semplici corrieri oppure il loro compito è quello di custodire la cocaina per conto terzi? Oppure tirano la fila di un commercio più esteso?

Se ne saprà qualcosa di più al termine degli interrogatori di garanzia, alla presenza del pubblico ministero titolare dell’indagine, del giudice per le indagini preliminare e dell’avvocato difensore di fiducia dei due utesi arrestati con l’accusa di spaccio di droga.

