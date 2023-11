«La cocaina mi stava uccidendo, oggi racconto il mio incubo per aiutare chi è in difficoltà» 

La vita è una, le morti tante. In 24 anni Giovanni Antonio Gadau, sassarese, ha varcato più volte la soglia che separa dall'esistenza, una in particolare. «Sono andato in overdose – racconta – e il cuore si è fermato». L'atto finale della sua tossicodipendenza, durata 10 anni.

La svolta

«Ho cominciato 13enne accumulando 24 ricoveri, 2 tentati suicidi e 7 arresti». Un'esperienza che ora vuole trasmettere agli altri per offrire un esempio di salvezza dalle droghe. «Quando ne sono uscito, ho scritto sui social ai follower di contattarmi se avevano problemi con gli stupefacenti». Le richieste piovono, Giovanni Antonio si trova, lui ultimo degli ultimi, nella posizione di mentore, capace di donare un'esperienza catartica. “Grazie, mi stai salvando la vita” gli scrivono, oppure si commuovono nel corso di incontri pubblici in cui racconta la sua storia dove la biografia si accompagna all'elenco di sostanze assunte: «Psicofarmaci, cocaina, eroina, Lsd, funghetti, Gbl». Sono quelle di cui si ricorda, additivi apparsi in pubertà mentre le sottrazioni hanno origini molto più antiche. «Mio padre era un tossico, ha lasciato mia madre e me che avevo un anno». Ed è proprio la sindrome dell'abbandono a colpire in particolare chi assiste ai suoi interventi. «Sembra quasi – riferisce Anna Cherchi, che con la sua associazione ha promosso un confronto con Giovanni Antonio – che tanti giovani, le cui strade hanno deviato dalla legalità, ne soffrano». Per il 24enne la via d'uscita è l'arte, tradotta nell'emotrap e soprattutto nelle poesie che ha da poco raccolto nel libro “Abisso”. Un messaggio rivolto a chi vuole riscattarsi, e che lui sta per incidersi sulla pelle, aggiungendo ai tatuaggi del Bacco di Michelangelo e del Viandante di Friedrich, quello della crocifissione.

Il buio

L'anno scorso, l'assunzione giornaliera di 17 grammi di coca gli causa un arresto cardiaco. «Lo cercavo, quell'infarto, volevo morire». L'ambulanza lo trasporta da Stintino a Sassari mentre il cuore sta smettendo di battere. «Mi dicevano di reagire ma io volevo solo salutare i miei nonni. Non potevo… e ho cominciato a piangere». Quella lacrimazione involontaria, e il defibrillatore del pronto soccorso, lo riportano in vita. «Ho capito allora che volevo aiutare gli altri, anche attraversando la sofferenza del periodo di disintossicazione». In cui, per mesi, si fa del male fisico volontariamente: profonde ferite e gravi traumi. «A me la cocaina – confessa – serviva per sentirmi “normale”. Il mio livello di serotonina è così basso che per alzarlo sniffavo e, se mi saliva l'ansia, me la facevo calare “bucandomi”».

Il riscatto

«Anche in quell'occasione, qualcuno o qualcosa mi ha riportato sulla terra». E quel suo essere un sopravvissuto non può venire sprecato. «Tra poco, dopo i domiciliari, seguirò il programma di messa alla prova e mi relazionerò con tutti facendo lavori manuali. Mi metterò a disposizione del prossimo». Certo, la sensazione che qualcosa manchi non l'abbandona. «Ad esempio Aurora, il mio primo amore. Mi ha lasciato per l'eroia». Prima che morisse di overdose Giovanni l'ha vista fare l'elemosina ma lei, ricorda, «ha evitato il mio sguardo». Occhi che reclamavano aiuto, una richiesta a cui oggi il 24enne non vuole più sottrarsi.

