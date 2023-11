La coalizione democratica sigla l’intesa sul Governo 

Varsavia. L’opposizione polacca firma un accordo di coalizione e si dice “pronta” a governare. Nelle elezioni del 15 ottobre scorso il partito Diritto e giustizia (Pis) ha ricevuto il 35,38% delle preferenze (194 seggi) contro 248 seggi della coalizione di partiti pro-Ue: Piattaforma civica di Donald Tusk, Terza via e Sinistra. Tusk, il leader della Coalizione civica (Ko), ha firmato l’accordo di coalizione insieme con i rappresentanti di altri partiti democratici che, insieme, hanno vinto le elezioni politiche in Polonia del 15 ottobre scorso guadagnando 248 seggi nel parlamento composto da 460 deputati. «Siamo pronti ad assumerci la responsabilità del nostro Paese per i prossimi anni» ha detto Tusk prima di firmare l’accordo con Szymon Holownia di Polonia 2050, Wladyslaw Kosiniak Kamysz del Partiti di contadini (Psl) nonché con Wlodzimierz Czarzasty e Robert Biedron della Sinistra. «Si tratta di un accordo di largo compromesso; uniamo le forze per cambiare radicalmente il modo di pensare sulla Polonia», ha detto Czarzasty. L’accordo prevede la nascita di un governo guidato da Tusk dopo il probabile fallimento della missione di formare l’esecutivo che sarà affidata dal presidente Andrzej Duda all’attuale premier Mateusz Morawiecki, leader del Pis.

